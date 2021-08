Rekonstrukce Purkyněho ulice u hlavního vlakového nádraží v Žatci pomalu končí. V režii Severočeské vodárenské společnosti tam proběhla výměna potrubí vodovodu a kanalizačních stok, nyní se dokončuje investice města.

Rekonstrukce Purkyněho ulice u hlavního vlakového nádraží v Žatci. | Foto: Deník/Petr Kinšt

Zhruba za deset milionů korun prochází rekonstrukcí místní komunikace, opravily se přilehlé chodníky, došlo na modernizaci veřejného osvětlení. Jako náhrada za pokácené stromy se vysadí nové. Kvůli uzavření ulice pro veškerou dopravu vyrostl na nedaleké křižovatce silnice I/27 Plzeň – Most a ulice Osvoboditelů provizorní kruhový objezd, v místě by měl zůstat i nadále. Do podoby definitivního „kruháku“ by se měla křižovatka přestavět nejbližších letech.