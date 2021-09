Oprava, která se týká zhruba tří stovek obyvatel, má být dokončena do 22. června příštího roku. Sítě budou částečně vedeny jinou trasou. Rekonstruované vodovodní řady budou při renovaci odstaveny a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.