Ústecký kraj v závěru minulého týdne prolomil hranici epidemie respiračních onemocnění, ta je stanovena na přibližně 1600 případů na 100 tisíc obyvatel.

Nemocné dítě - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Průměrně máme v kraji okolo 2200 případů na 100 tisíc obyvatel. Nejhorší je situace na Teplicku, kde tento počet dosahuje tří tisíc,“ uvedla ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková. Kvůli rostoucímu počtu onemocnění doporučuje zvážit nutnost návštěv pacientů v nemocnicích a omezit je na nezbytné minimum. „Rozhodně by do nemocnic neměly chodit děti, mezi kterými je nejvíce onemocnění respiračními chorobami. Lidé by si také při návštěvách nemocnic měli vzít alespoň roušky, ideálně respirátory,“ doplnila Šimůnková.