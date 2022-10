Hostinec u dvou bratrů. Tak se jejich hospoda jmenuje. Starají se o ni bratři David a Václav a jejich matka Renata a otec Václav se svým bratrem Pavlem. „Máme zkušenosti z tohoto oboru, ale společnou rodinnou hospodu jsme zatím neměli. Rozhodli jsme se, že to zkusíme,“ vysvětlila Renata Spilková. „Hospoda tady do léta byla, ale co víme, moc lidí do ní na konci nechodilo. Potřebujeme je nalákat zpět, snažíme se mít nepřemrštěné ceny. Chtěli bychom pořádat měsíčně jednu větší a jednu menší akci,“ nastínil Pavel Spilka.