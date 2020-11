Někteří restauratéři navzdory uvolňování upozorňují, že situace v gastronomii je už tragická. Navíc počítali s tím, že zákazy padnou hned na počátku týdne.

„Chystali jsem se na to, že budeme moci otevřít v pondělí, i když není jednoduché se připravit. Celé je to smutný příběh,“ sdělil Deníku majitel teplické restaurace Teplické Výsluní Tomáš Kolařík. Podle něj mají živnostníci nadále svázané ruce a dochází jim trpělivost, což může vést k tomu, že vyjdou do ulic protestovat.

Podle manažera restaurace pivovaru Osegg v Oseku Romana Vlka nejistota trvá. „Samozřejmě ale chceme otevřít, když to bude možné, a budeme rádi,“ uvedl. O zprovoznění restaurace bude jednat se svými kolegy. Pivovarská restaurace patří k těm menším a když do ní bude moci přijít minimum hostů, provoz se nemusí vyplatit. Vlk proto zatím zůstává skeptický. S ohledem na časté změny během pandemie a odlišná opatření v zahraničí také nevylučuje, že termín otevření se ještě může posunout. „To, co se děje, nás irituje. Pro živnostníky je to tragédie,“ sdělil. Podle něj nejde jen o psychické vyčerpání. Řada lidí postižených zákazy už nemůže sáhnout do svých rezerv.

Ve čtvrtek se má v omezeném režimu otevřít mostecká restaurace Nautico. „Doufáme, že lidi se vrátí. Počítáme s tím, že se do restaurace po tak dlouhé době těší. To nám pomůže,“ řekl spolumajitel Filip Pánov. Restaurace výdejní okénko ani rozvoz jídla nezruší a tyto služby bude provozovat dál do 22.30 hodin. Žatecká restaurace Nautico ale krizi nepřečkala a provozovatelé ji nedávno museli zavřít kvůli dlouhodobým nízkým tržbám.

Vláda v neděli 29. listopadu rozhodla, že od 3. prosince se mohou otevřít restaurace, všechny obchody i provozovny služeb. Stravovací zařízení budou otevřeny od 6 do 22 hodin v omezeném režimu. „Budou pouze 4 osoby u stolu, obsazenost restaurace bude maximálně 50 procent kapacity. Nelze být na stojáka,“ přiblížil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).