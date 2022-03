Radnice v Žatci, která restauraci U Orloje navázanou na Chrám chmele a piva pronajala společnosti Sedmý schod, avizovala, že se otevře na začátku turistické sezony počátkem dubna. „Tento termín padá. Teprve tento týden jsme podepsali nájemní smlouvu, bude třeba ještě instalovat nové vybavení kuchyně. To je staré a nefunkční. Restauraci otevřeme tak za dva měsíce,“ sdělil jednatel společnosti Sedmý schod Martin Kec. Do objektu restaurace nechalo město nedávno zavést plyn, což přinese úsporu provozních nákladů kuchyně. Podle Kece by měla nabízet jídla spojená s tématikou piva a chmele. „Nabídka bude jednoduchá, ale věřím, že chutná,“ dodal.