Město Žatec a jeho příspěvková organizace Chrám chmele a piva vypsaly další kolo výběrového řízení na nájemce restaurace U Orloje. Provozovatel této městské hospody spojené s minipivovarem se hledá už počtvrté, dosud nikdo přihlášku nepodal.

Restaurace U Orloje v Žatci. Archivní snímek. | Foto: Deník/Libor Želinský

Tentokrát mají případní zájemci termín do 30. listopadu. "Požadované roční nájemné město snížilo o polovinu, činí 480 tisíc korun ročně (40 tisíc korun měsíčně). Od data uzavření smlouvy do 30. června 2022 bude měsíční nájemné ve výši jedné čtvrtiny této částky," sdělil Tomáš Kassal, mediální zástupce města. Tato podmínka má podle radnice umožnit plynulý začátek podnikatelské aktivity. "Město se tím snaží co nejvíce vyjít vstříc případným zájemcům," dodal Kassal.