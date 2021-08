Dočasné snížení nájmu má být motivací pro případné zájemce v době, kdy se obor gastronomie potýká s četnými problémy. Šance, že by kdysi oblíbená restaurace otevřela ještě během prázdnin, je i tak minimální. „Snížení výše nájemného v prvních měsících má usnadnit rozjezd podnikání v restauraci, je to motivace pro případné zájemce,“ vysvětlil místostarosta Jaroslav Špička.

Město hledá pro svou restauraci, která se topila v dluzích a je od počátku roku zavřená, nového nájemce od jara. Ve dvou kolech výběrového řízení nepodal nabídku nikdo, lhůta třetího vyprší 13. srpna. Radnice chtěla, aby se provoz restaurace rozjel před současnou turistickou sezonou, to se ale nepovedlo. Kromě restaurace s minipivovarem je uzavřená také vnitřní dětská herna a venkovní hřiště. Vše je součástí nabídky pronájmu na pět let.

Město požaduje minimálně 960 tisíc korun ročně, tedy 80 tisíc měsíčně. Tuto částku začne nájemce, pokud se nějaký ve třetím kole najde, platit až od října příštího roku. Do prosince toho letošního zaplatí měsíčně osm tisíc, od ledna do září příštího roku uhradí 40 tisíc korun.

Podle Deníkem oslovených podnikatelů, kteří se o pronájem restaurace zajímali, ale shodně si nepřejí uvést jméno, je cena nájemného sice vysoká, není však jediným problémem. Tím hlavním je současná nejistota v oboru způsobená pandemií covidu. V posledních dvou letech byly restaurace kvůli vládním nařízením několik měsíců zavřené, podnikatelé se obávají, aby se situace neopakovala. Velká potíž je sehnat zaměstnance, řada číšníků a barmanů dala v poslední době přednost práci v jiném oboru.

Pokud se ani ve třetím kole výběrového řízení žádný nájemce nenajde, radnice je podle místostarosty Špičky připravená přijít s dalšími úlevami. „Město ale musí být správným hospodářem, dbáme na doporučení právníků a řídíme se výší nájmu, kterou stanovil znalecký posudek,“ řekl.

Zavřená restaurace U Orloje přinesla některým okolním podnikům více zákazníků. „Hostů máme víc, lidé chodí ve větším počtu nejen k nám,“ sdělil například Milan Bláha, který vlastní nedalekou restauraci El Toro Steak House. Na náměstí Prokopa Velkého sídlí i pivnicie s minipivovarem Pioneer. „Jsme ale trochu jiný typ podniku. Nevaříme, otvíráme až později odpoledne.

Zatímco do restaurace U Orloje lidé chodili spíš na jídlo, k nám je to kvůli pivu,“ přiblížil majitel pivnice a minipivovaru Pioneer Michal Havrda. „Zda k nám kvůli uzavření restaurace U Orloje chodí víc lidí? Těžko v této době říct. V červnu chodilo lidí opravdu dost, v červenci to bylo slabší. Lidé odjeli z města na dovolené, takže se to těžko posuzuje,“ popsal aktuální návštěvnost svého podniku majitel.

Restaurace U Orloje byla součástí městské příspěvkové organizace Chrám chmele a piva, z turistické části se organizačně vyčlenila. Oba areály ale zůstaly propojené. „Je to škoda, že restaurace s minipivovarem nefunguje. Zájem turistů i místních by byl, lidé volají, ťukají na dveře. Částečně jsme to vyřešili tím, že kupujeme ze Žateckého pivovaru lahvová piva, která nabízíme v našem infocentru, aby si turisté mohli ze Žatce odvést místní pivo. Je to smutné, ale aspoň něco,“ přiblížil pověřený ředitel Chrámu chmele a piva Karel Havelka.