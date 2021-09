Původně město požadovalo 80 tisíc korun měsíčně, pak nabídlo dočasné snížení ceny. Teď vedení Žatce uvažuje o tom, že by provozovatel platil 40 tisíc korun po celou dobu pětiletého nájmu. „Diskutujeme o tom s městskými právníky, zda je to vůbec možné. Jako řádní hospodáři se musíme držet znaleckého posudku, který výši nájmu stanovil. Na druhou stranu jsou tady i jiné zájmy města, třeba turistický ruch, které snížení nájmu oproti znaleckému posudku ospravedlňují,“ sdělil místostarosta Jaroslav Špička. „Pokud bude návrh na snížení ceny posvěcen, další kolo poptávkového řízení bychom chtěli vypsat během října,“ dodal.

Podle jeho slov by tak případný nový provozovatel mohl stihnout předvánoční čas, kdy se dají v souvislosti s firemními večírky čekat zvýšené tržby v pohostinství. „Po debatách s případnými zájemci ale vidíme, že cena nájmu není jediným problémem. Tím možná větším je současná nejistá doba v gastronomii způsobená covidem. Po uzavření restaurací si řada pracovníků v oboru našla jiné zaměstnání a vrátit se do něj kvůli případným covidovým uzávěrám nechtějí,“ popsal místostarosta.

Restaurace U Orloje byla součástí městské příspěvkové organizace Chrám chmele a piva, z turistické části se organizačně vyčlenila. „Je to škoda, že restaurace s minipivovarem nefunguje. Zájem turistů i místních by byl, lidé volají, ťukají na dveře. Částečně jsme to vyřešili tím, že kupujeme ze Žateckého pivovaru lahvová piva, která nabízíme v našem infocentru, aby si turisté mohli ze Žatce odvézt místní pivo. Je to smutné, ale aspoň něco,“ přiblížil pověřený ředitel Chrámu chmele a piva Karel Havelka.

Turistická sekce přitom podle jeho slov během letošní sezony zaznamenala potěšitelný zájem návštěvníků, jen během letních prázdnin jich dorazilo přes pět a půl tisíce. „Ukazuje se, že restaurace U Orloje chybí. Hlavně kvůli své kapacitě, najít prostory pro větší akce je v Žatci teď složitější,“ řekla starostka Zdeňka Hamousová. Kromě restaurace U Orloje jsou ale uzavřené i venkovní hřiště a vnitřní herna, která bude v nadcházejícím podzimu mnohým maminkám chybět. Obojí je součástí pronájmu restaurace.