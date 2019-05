Václav Vincík z Lenešic se před deseti lety dal na podnikání. Věnuje se tomu, v čem pracoval celý svůj život. Je vyučeným řezníkem, prošel několika masokombináty a velkými výrobnami masných produktů. Teď v rodinném řeznictví vyrábí salámy, párky, klobásy sám a se svými zaměstnanci, k tomu ve dvou obchodech prodávají maso.

O tom, že svou práci dělá dobře, svědčí zájem o jeho výrobky. „Jím je i já. Záleží mi na jejich kvalitě,“ říká v rozhovoru pro týdeník Lučan.

Jedno české přísloví říká S poctivostí nejdál se dojde. Věříte tomu, že pořád platí?

Ano. Naprosto. Snažíme se dělat naši práci poctivě. Nic nešidíme. Jiná cesta by vedla do pekel a časem bych si nějaké ošizené výrobky vyráběl jen sám pro sebe.

Za kvalitu je ale nutné si připlatit.

Když chce třeba někdo za kilo párků zaplatit osmdesát, devadesát korun, nemůže k nám. Musí jít tam, kde za tuto cenu párky vyrábějí. Aby ji dosáhli, musí maso něčím nahradit. Třeba emulzemi z kůže nebo sójou. My nic takového do párků nedáváme, jejich cena tomu pak odpovídá. My párky prodáváme přibližně za 150 korun za kilo. Museli jsme nedávno zdražovat, cena masa v celé republice šla hodně nahoru. V průměru asi o 25 korun za kilo. To se v cenách výrobků musí nutně projevit.

Odkud berete maso?

Vepřové půlky nakupujeme z masokombinátu v Písku, hovězí maso z Libochovic z chovů v Českém středohoří.

Maso si bouráte sami?

Ano. Dodavatelé nám přivezou půlky hovězího nebo vepřového, sami si je rozbouráme. Maso jde do prodeje do obchodů, z ořezů děláme výrobu. Děláme uzenou i vařenou, salámy, párky, klobásy, špekáčky, čabajky, sekanou, paštiku, různé polotovary. Je toho hodně, máme asi 35 výrobků.

Kromě masa je pro vás určitě důležité koření. Kde ho kupujete?

Odebírám ho od rakouské firmy. Samotné koření i už namíchané směsi. Mám s ní dlouhodobě dobrou spolupráci, jsem spokojený, nemám důvod cokoliv měnit.

