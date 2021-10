„Řidič autobusu byl obviněn z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí šesti měsíců až pěti let nebo zákaz činnosti,“ sdělila policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Policisté obvinili řidiče autobusu, který loni v únoru havaroval se žateckými gymnazisty u Blšan na Podbořansku. Na lyžařský výcvik do Rakouska v něm jelo celkem 69 lidí, z čehož bylo 56 dětí. Řada z nich utrpěla zranění.

