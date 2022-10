„Řidič při jízdě z Prahy do Loun přibližně patnáct minut chatoval, pro cestující v autobuse, kteří to viděli, to nebylo nic příjemného. Sám často jezdím na služební cesty, s takovýmto nebezpečným chováním řidičů se na silnicích setkávám poměrně často. Chtěl bych, aby dopravce přijal v tomto konkrétním případě nějaká opatření, proto na případ upozorňuji. Zároveň by bylo dobré, aby si nebezpečnost takového jednání uvědomili i ostatní řidiči,“ sdělil Radek Termer z Loun. Video poslal mailem také dopravci.