Řidiči, kteří jezdí mezi Louny a Prahou, se musí obrnit trpělivostí. Cesta po frekventované silnici I/7 jim zabere déle času, důvodem je oprava mostu u Kutrovic poblíž Slaného a výstavba dálnice u Panenského Týnce na Lounsku. Na obou místech budou omezení platit delší dobu.

Dálnice D7 | Foto: Deník / Petr Kinšt

Most u Kutrovic se má opravovat do konce letošního roku. Omezení je tam dlouhé 700 metrů, v dopravních špičkách se v místě tvoří dlouhé kolony aut. „Na místě je zaveden kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem řízený semafory,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). To nechalo loni na poškozené závěry mostu umístit retardéry, auta tam musela výrazně zpomalit. Tento měsíc se začalo s opravami na přemostění údolí s Bakovským potokem.