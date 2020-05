Až dva roky vězení hrozí rodičům tří dětí z Podbořan.

Ratolesti ve věku sedm, jedenáct a čtrnáct let opakovaně neposílali do školy. A to několik měsíců. „Jedno z dětí zameškalo dokonce více než dvě stě hodin povinné školní docházky,“ doplňuje mluvčí policie Miroslava Glogovská. S dohledem na školní docházku měli rodiče problémy už v minulosti. Dosud platili ale jen pokuty. Tentokrát jim už ale hrozí dva roky za mřížemi za ohrožování výchovy dítěte.