V Žatci v současné době vzniká kniha, na jejímž napsání se bude podílet celkem 779 různých autorů. Dokončení je v plánu v roce 2024, unikátní projekt se rozeběhl loni. Každý zapojený má na své psaní maximálně dva dny, píše se i přes současnou koronavirovou situaci.

Nápad na vznik nevšední knihy dostal žatecký spisovatel Aleš Stroukal. Napsal úvod, jeho syn Dominik se postará o závěr. Děj knihy, v současné době nazvané Žatecký román, tak vytvoří 777 dalších autorů. „Zajímavé nápady prý vznikají na netradičních místech, tenhle vznikl na záchodě,“ popsal Stroukal. „Chtěl jsem, aby to bylo v sedmičkové soustavě, ale 77 autorů mi přišlo málo, takže zvítězilo číslo 777. To je ale hodně moc,“ připustil literát, který už vydal řadu knih. Stál třeba za vznikem knihy povídek Žatecká sedma, na jejímž napsání se podílelo sedm Žatečanů. Křtila se loni v únoru.

Tentokrát bude zapojených autorů podstatně více, ne všichni ale budou ze Žatce. „Všechny autory ještě zajištěné nemám, domlouvám je postupně. Dokážu oslovit minimálně dva a půl tisíce lidí, takže i kdyby mě dva lidé ze tří odmítli, tak ten počet 777 plus 2 autoři dáme. Prostě tomu věřím,“ sdělil. Každý z autorů se bude na knize podílet přibližně 777 znaky textu.

Koncem dubna by mělo mít napsáno svou část textu prvních sto autorů, do konce května jsou všechny dny na psaní obsazené. A kdy bude kniha hotová? „Úvod jsem napsal loni v říjnu, každý autor má na své psaní maximálně dva dny, takže když vynásobíme 777 krát dva a to vydělíme 365, vychází, když to půjde podle plánu a bez zádrhelů, že syn Dominik bude psát závěr za čtyři a půl roku,“ přiblížil Stroukal.

Každý autor napíše 777 znaků

„Vychází to někdy na jaro 2024. Pak se budou dělat korektury, vytvářet obrázky, kniha půjde do tisku. Takže v září 2024 křtíme,“ dodal.

Podle něj je ovšem možné, že dojde ke zpoždění. „Už dvakrát jsme byli za plánem, ale zatím jsme to vždy díky rychlejším pisatelům dohnali. Teď šlape vše, tak jak má,“ vylíčil, jaká je situace.

Kniha vzniká i přes současná opatření proti šíření koronaviru. „Zpočátku jsem se na chvíli zalekl, že budou lidi všeobecně negativní. Ale všichni vidíme, jak jsou Češi optimističtí, takže se koronavirus psaní knihy zatím nijak nedotknul a věřím, že ho neovlivní vůbec,“ doufá Stroukal.

O čem vlastně kniha bude, se ukáže až v průběhu psaní. „Napsal jsem úvod a předal jsem štafetu autorovi číslo jedna Pavlovi Kylouškovi, který na mě navázal a děj posunul dle sebe. Pak poslal štafetu autorovi číslo dva Vladimírovi Valešovi a takhle to jde pořád dál. Já do děje vůbec nezasahuji, pouze upravuji drobnosti, a to většinou ještě i po konzultaci s autorem. Hlídám třeba takové záležitosti, aby nám jeden dědeček v knize neumřel třikrát,“ vysvětlil.

Rovněž zmíněný autor číslo jedna Pavel Kyloušek neví, kam se děj knihy posune. „Začal tím, že si dva kamarádi zašli na pivo. Chvíli se dohadovali a tak se vsadili. Kam to další autoři rozvinuli dál, netuším,“ přiblížil.

Každý autor se bude finančně podílet na vydání knihy, a to částkou 299 korun. Aleš Stroukal také požádal o finanční příspěvek město Žatec.