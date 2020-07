Ve čtvrtek ráno Ústecký kraj nařídil opětovné povinné nošení roušek v nemocnicích, lékárnách a dalších zařízeních. „Kdo půjde ke svému obvodnímu lékaři nebo jinému ambulantnímu specialistovi či si půjde koupit nebo vyzvednout léky nebo na návštěvu za svým příbuzným do domova pro seniory, bude muset mít roušku,“ uvedla ředitelka krajské hygieny Lenka Šimůnková.

Domovy pro seniory a pečovatelské služby jsou připravené. „Pro nás se nic nemění, není to žádné překvapení. Roušky jsme neodložili, jedeme v předchozím režimu permanentně. Máme jich dostatek, nechybí nám,“ potvrdil ředitel podbořanského domova pro seniory Kamil Hajný. Lounská nemocnice je připravená i na případnou druhou vlnu, která už možná s novými případy přichází. „Nemocnice Agel Louny už naskladnila zásoby ochranných pracovních pomůcek – ústenky a respirátory typu FFP2 a FFP3,“ vyjmenovala mluvčí nemocnice Radka Miloševská. Část zásob dostala nemocnice od Ústeckého kraje. Omezit návštěvy zatím zařízení neplánuje. „Sledujeme vývoj epidemiologické situace a v případě jejího zhoršení opatření zpřísníme,“ doplnila mluvčí.

Města rozmýšlejí, zda na zpřísňování opatření zareagují třeba návratem roušek do budov úřadů. „My tuto otázku plánujeme otevřít v pátek. Rozmyslíme, co dál. Zda by nebylo vhodné obnovit krizový tým,“ přiblížil plány žatecké radnice místostarosta Radim Laibl.

Žatečtí radní proberou rovněž bezpečnostní situaci kolem dětského tábora městské policie. Ten se koná na Plzeňsku. „Jednáme s plzeňskými hygieniky a zabýváme se tím, zda ho zachovat nebo přetvořit na příměstskou formu. Stále zpřísňující se opatření tu situaci komplikují,“ doplnil žatecký místostarosta Laibl.

Lounská radnice zatím zavádět roušky sama nechce, na úřadech ale zůstávají stojany s dezinfekcí.

Po zveřejnění středečních statistik hygieniků a ministerstva zdravotnictví, které nákazu v okrese opětovně potvrdily, se rozhořely diskuze na sociálních sítích. V absolutní většině převažují reakce lidí, kteří si opětovné utažení šroubů nepřejí. „Žádný hadr na tlamu si v létě dávat nebudu, to jde skutečně o zdraví. První vlna ukázala, že nemoc není tak vážná, jak se zdálo na začátku,“ napsal například Ivan Sekera.

„Takže zase začínáme panikařit? Ještě, že jsem si pošetřila zásoby droždí od března,“ poznamenala kousavě pod dalšími příspěvky Andrea Sýkorová.

V Ústeckém kraji se od března 2020 nakazilo 617 lidí. V okrese Louny to bylo k 15. červenci 28 případů, s covidem-19 zemřeli tři nakažení.