Rozbitá ulice Volyňských Čechů v Žatci trápí řidiče

Žatec - V ulici Volyňských Čechů budou pokračovat práce na rekonstrukci kanalizace. Silnice pak dostane nový asfalt.

Průjezd ulicí Volyňských Čechů v Žatci připomíná spíš slalom než bezpečnou jízduFoto: Deník/Petr Kinšt

Tankodrom, překážková dráha nebo past na mamuty. Takové přezdívky dostala od řidičů během zimy ulice Volyňských Čechů v Žatci. Vzhledem ke svému aktuálnímu stavu oprávněně. Loni se v její části kolem bývalých papíren vyměňovalo kanalizační a vodovodní potrubí, povrch ulice je rozbitý doteď. Provizorní opravy během zimy výrazně lepší stav nepřinesly.

Výkopové práce budou brzy pokračovat o kousek dál a teprve pak dostane vozovka nový asfalt po celé šířce. Zřejmě během letních prázdnin.

„Už aby to bylo. Při jízdě ulicí se musím dírám vyhýbat, při kličkování je třeba dávat pozor, aby nejelo něco v protisměru. Když jede náklaďák nebo autobus, musím úplně zastavit. Nechat ho projet a pak se díře vyhnout,“ popsal své dennodenní strasti při cestě touto ulicí Petr Maršálek ze Žatce.

Vedení města nářky řidičů vnímá. Radnice se rozhodla po celou zimu nechat ulici otevřenou, druhou variantou bylo jedině její úplné uzavření. „Volili jsme menší zlo. Je podle nás lepší, když je ulice průjezdná, i když vzhledem k jejímu stavu omezenou rychlostí, než aby se na celou zimu zavřela úplně,“ vysvětlila starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

Jakmile se oteplí, stavební ruch se do ulice vrátí. Zřejmě na přelomu března a dubna. A automobilový provoz se v ní opět na několik týdnů úplně zastaví.

Vyměňují potrubí

Severočeská vodárenská společnost v ulici od loňska vyměňuje poruchovou kanalizační stoku z roku 1969 a vodovodní potrubí z roku 1955, zároveň se přepojuje celkem 38 vodovodních a 92 kanalizačních přípojek. Většina etap prací proběhla loni, letos na jaře se vymění potrubí v horní části ulice až ke křižovatce s Mládežnickou ulicí.

„Bude pokračovat rekonstrukce kanalizace v ulici Volyňských Čechů za úplné uzavírky úseku od ulice Otakara Březiny k ulici Mládežnické. Ze stejného důvodu bude uzavřena i část sousední ulice Studentská. Zároveň budou probíhat za částečného omezení dopravy dokončovací práce na křižovatkách této ulice,“ popsal vedoucí odboru dopravy žatecké radnice Jiří Dobruský. Na řidiče osobních aut tak čeká objížďka paralelní Husovou ulicí.

V ulici Volyňských Čechů, která spojuje střed Žatce a jeho největší sídliště a zároveň je součástí silnice ze Žatce do Rakovníka, na výměnu vodovodu a kanalizace naváže rekonstrukce chodníků ze strany města a výměna asfaltu na vozovce Ústeckým krajem. „Termín dokončení stavebních prací Severočeské vodárenské společnosti je do 3. června. Poté navazujeme s rekonstrukcí povrchu komunikace, kde je konečný termín realizace nejpozději do 31. srpna 2018,“ sdělila mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.

Výměna asfaltu na vozovce v ulici Volyňských Čechů v Žatci je součástí rozsáhlé rekonstrukce dvou krajských silnic. A to od Nechranické přehrady do Žatce a ze Žatce na Rakovník k hranicím krajů. Práce za čtvrt miliardy korun začaly loni a pokračovat mají letos. Až do konce srpna se má vyměňovat asfalt mezi Chbany u Nechranic a Žatcem, silnice bude průjezdná jedním pruhem. Práce ve směru ze Žatce na Rakovník si vyžádají úplnou uzavírku, a to hlavně kvůli rekonstrukcím mostků nedaleko Žatce a v sousedním Holedečku.

Pracovat se bude u pošty

Stavební ruch se ulici Volyňských Čechů nevyhne ani v dalších letech. Konkrétně její spodní části u pošty. Její dlážděný povrch se tam propadá. Stav se postupně zhoršuje 15 let, kdy se v místě pokládal teplovod a rekonstruoval vodovod s plynovým potrubím. Žatečtí radní uvolnili 150 tisíc korun na vypracování projektové dokumentace k předláždění ulice.