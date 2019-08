Rozhledna na Červeňáku poblíž Dobroměřic u Loun rozšiřuje otevírací dobu.

Ejemova chata na vrchu Stříbrník | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

V srpnu a září má otevřeno i v pátek, a to v čase od 15 do 20 hodin, záležet bude ale na počasí. Jinak byla otevřeno pouze o sobotách a nedělích, a to v době od 10 do 18 hodin.