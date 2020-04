Je vymalováno. Žatecká Dočesná se letos neuskuteční. Město se tak rozhodlo po výroku ministra zdravotnictví, který konání velkých letních akcí vyloučil.

Ministr Adam Vojtěch a epidemiolog Roman Prymula zamítavé stanovisko k festivalům oznámili v pondělí večer po jednání vlády. Do konce léta by mohly probíhat jen akce do dvou stovek účastníků. „Nebudeme moci festivaly povolit, skutečně velké festivaly pro tisíce, desetitisíce lidí. Samotní organizátoři jsou s tím srozuměni. Tyto obrovské akce, kde se koncentrují desítky tisíc lidí, jsou tím největším rizikem,“ vysvětlil Vojtěch.

Žatecká radnice se proto rozhodla přípravy Dočesné zastavit. „Z diskuze rady města vyplynulo, že Žatecká Dočesná je za těchto podmínek nereálná. Letos se konat nebude,“ potvrdil místostarosta Jaroslav Špička.

Přestože se stanoviska vlády k uvolňování opatření mění téměř ze dne na den, město se rozhodlo dále nedoufat, že by omezení letních festivalů ještě padlo. A to zejména kvůli smlouvám, u kterých by hrozily kvůli pozdnímu zrušení storno poplatky. „V tuto chvíli ještě na storno poplatcích tratit nebudeme. Kdybychom ale začali s účinkujícími uzavírat smlouvy, nevyhnuli bychom se jim,“ uvedl Špička.

O kulturní zážitky by v létě Žatečané přijít nemuseli. Pokud to stav epidemie a opatření dovolí, mohlo by se místo Dočesné konat více menších akcí.

Zlatý mok je rodinným stříbrem



Žatecká Dočesná je od roku 2016 součástí Rodinného stříbra Ústeckého kraje. Tento projekt ústeckého hejtmanství zahrnuje nejvýznamnější akce regionu. Od roku 2017 se žatecké slavnosti konají pod záštitou ministra zemědělství České republiky.

Letos se měl konat 63. ročník Žatecké Dočesné, okoštovat moky pěti desítek pivovarů by sem zamířilo až 50 tisíc návštěvníků. Za svou historii byl svátek pivovarnictví přerušen jen dvakrát. „Poprvé v roce 1968, podruhé pak v roce 1981,“ vypočítala Milada Krausová, historička žateckého muzea. V prvním případě sehrála roli politika. Místo Evy Pilarové, Waldemara Matušky a Alexandra Dubčeka jako čestného hosta ročníku se dočkali v Žatci tanků a vojáků cizích armád.

V druhém případě Dočesnou zastavila důlní katastrofa. „V roce 1981 se měla konat 6. září, ale 3. září došlo na dole Pluto v Louce u Litvínova k výbuchu, po kterém byl vyhlášen státní smutek,“ přibližuje historička.