ROZHOVOR: Kde je? Jana, matka čtyř dětí, nepřišla domů už pět let...

Slavětín - Byla zavražděna? Utekla? Nešťastně se zranila a zůstala v lese bez pomoci? Sáhla si na život? Neví se. Žena ze Slavětína záhadně zmizela v únoru 2013.

Neprostupnou hustou mlhou je stále zahaleno záhadné zmizení Jany Paurové ze Slavětína, její čtyři děti ji neviděly už od února 2013. Stovky policistů pročesávaly lesy, rybníky, tůně, pátralo se v nemocnicích, ubytovnách. Znovu a znovu. Marně. Kriminalisté prověřovali nejrůznější podezření z jejího okolí i další tipy. Nic. Pět let pátrání. Nic. Mezitím vyměřil soud manželovi podmínku za týrání ženy. Otázky zůstávají, důkazy nejsou. Kde je Jana?

Zmizení Jany je dosud obestřeno řadou tajemství. „Vypařila“ se jen den předtím, než měla vypovídat na policii kvůli týrání. Neví se přesně, kdy se ztratila, není na žádném kamerovém záznamu, nejsou svědci, kteří by ji viděli odcházet. Zmizela beze stopy. „Po Janě Paurové pořád pátráme. Nadále probíhají různé úkony. Stále pracujeme se všemi čtyřmi verzemi jejího zmizení. Jednou z nich je nešťastná náhoda, další sebevražda. Pracujeme samozřejmě i s možností, že se mohla stát obětí násilného trestného činu a nevyloučili jsme ani možnost, že je naživu,“ řekla Deníku policejní mluvčí Alena Bartošová.

Podívejme se na okamžiky jejího zmizení blíže. Manžel Pavel nahlásil, že jí postrádá v pondělí 4. února ráno v Lounech na policii. Důležitý už je ale také pátek. Ten den totiž dostala Jana Paurová obsílku, že se má dostavit v pondělí k výpovědi na policii kvůli údajnému týrání a bití ze strany jejího manžela. „Jana u mě v pátek byla několikrát, naposledy odpoledne. Říkala, že se bojí jít domů, že má strach. Měla nějaký dopis s červeným proužkem. Bála se jít domů, že zase bude kvůli tomu zle, že se budou hádat, že ji manžel třeba zbije,“ svěřila se v televizním pořadu Na stopě Pavla Češpivová.

Záznam tohoto pořadu najdete v archivu České televize ZDE!

Pavel Paur mezitím odvezl tři mladší děti ke svým rodičům na víkend. S nejstarším synem se pak vrátil domů za ženou. Pátek odpoledne je také poslední termín, kdy Janu zaznamenaly kamery v obci, když šla od kamarádky.

V sobotu byla Jana podle manžela a nejstaršího syna celý den doma, nikdo jiný ji na veřejnosti neviděl. Večer 2. února šla prý spát, ráno už ji manžel v ložnici nenašel. „Šli jsme v sobotu večer spát, spali jsme spolu v ložnici. V neděli ráno kolem sedmé jsem se probudil, už nebyla doma. Ptal jsem se syna, zda ji neviděl, říkal, že ne. Čekal jsem, jestli nenapíše nebo nezavolá, ale nic,“ popisoval zmizení Pavel Paur. Podle policie ale není úplně jasné, kdy Paurová zmizela, vycházet lze jen z výpovědí Paura a syna.

Své ženě se prý snažil volat, ale neúspěšně. Vyčkával, protože v minulosti už prý na krátký čas také odešla.

Náhle zmizela

Jenže Janu Paurovou nezaznamenaly žádné kamery, i když ty nejsou všude. Neviděli ji ale ani žádní svědci, nehledala úkryt u nikoho známého…

Po oznámení se rozběhly rozsáhlé pátrací akce v širokém okolí Slavětína a trvaly řadu měsíců. Kilometry a kilometry. Pročesával se les, tůně, rybníky, odlehlá stavení, nemocnice, azylové domy, ubytovny. Zapojily se stovky policistů, vrtulník, drony. Ale i psovodi a potápěči a další. Znovu a znovu. Pátrání v Čechách, ale i v cizině, ale dosud nepřineslo žádné výsledky. Nikdo ji nikde neviděl a nepotkal pět let, nepřihlásil se žádný svědek, přitom případ byl hodně medializován.

V případu hrají velkou roli také alkohol a týrání. Jana Paurová hodně pila. Opilá byla velmi často. Jsou svědci, kteří ji viděli vypadnout z autobusu, válet se po Slavětíně, vyklopit dítě z kočárku, mnohokrát spadnout. Je otázkou, zda alkohol byl příčinou nebo důsledkem situace doma.

Divoké soužití

Manželství Paurových totiž vůbec nebylo ideální. Soužití bylo hodně divoké. Rozváděli se, u soudu vyšlo najevo, že oba prý měli několik milenců. Jedna z verzí byla, že žena utekla s jedním z nich. Pavel Paur dokonce posílal milostné SMS přítelkyni bratra Jany. Měl také doma zamykat mrazák, aby nerozprodávala jídlo, aby měla na alkohol. Někteří svědci mluvili o znásilňování, měl ji údajně i pomočit ve spánku. Všichni to ale mají jen z doslechu.

Už v době, kdy byla pohřešovaná, pak proběhl také soud s Pavlem Paurem kvůli týrání Jany. Měl ji často bít, fackovat, kopat, ponižovat. „Manželku jsem nebil. Když se manželka napila, byla agresivní. Házela po mě věcmi, vytáhla i nůž. Hádali jsme se kvůli jejímu pití, které mi vadilo. Modřiny měla od toho, jak jsem ji chytil a třeba posadil, když se do mě pustila. Netýral jsem ji, ale bránil jsem se. Také z toho jak velmi často padala,“ uvedl během procesu Pavel Paur.

Složitý soud bez oběti, která v procesu nemohla vypovídat, se táhl tři roky. Vyslechnuto bylo přes čtyřicet svědků, jejich výpovědi se ale extrémně lišily a byly z doslechu. Jedna část se Paura zastávala, že se jen bránil a nikdy neútočil, že naopak Paurová ho měla napadat. Že žena byla často hodně opilá a padala. Druhá část svědků naopak tvrdila, že ji podle vyprávění manželky často bil, že měla mnohdy modřiny. Vyšlo také najevo, že minimálně jednou ji napadl i starší syn.

Soud nejprve řekl nevinen, po odvolání a novém dokazování ale změnil svůj výrok na vinen a ten pak i potvrdil. Rozhodla hlavně výpověď lékaře, který Janu jednou ošetřoval a řekl, že je nepravděpodobné, aby zranění byla z pádu. Naopak prý odpovídala týrání. Důležité bylo také tvrzení sociálních pracovnic, které podle různých indicií uvěřily, že Paurová byla týraná.

Za týrání podmínka

Za zločin týrání osoby blízké žijící ve společné domácnosti Pavlu Paurovi soud vyměřil dvouletý trest s podmíněným odkladem na tři roky. „Neubližoval jsem manželce. Mluví o tom jen svědci druhé strany,“ komentoval tehdy rozhodnutí Paur.

Bála se a utekla, nebo jí někdo ublížil? Část lidí se Slavětína si myslí, že utekla před nesnadným životem a někde se skrývá. Další část, včetně její rodiny, si ale myslí, že se jí něco špatného stalo. Byla prý hodně fixovaná na své děti, bála se, že by o ně mohla přijít, starala se o ně a bez nich by neodešla. Podezřívají hlavně manžela, kterého se prý bála. Jenže jasné důkazy nejsou. „Celá naše rodina si myslí, že jí něco udělal,“ řekl dříve bratr pohřešované Tomáš Vavřinec. Upozorňují na bití, nesrovnalosti v jeho výpovědích, ale i na to, že údajně odmítl detektor lži.

Policie ale celou rodinu, včetně manžela a dětí, důkladně prověřila. Prohledávala důkladně i dům a okolí. A podle kriminalistů nejsou důkazy, že by se zmizením měl něco společného manžel. „Manželce jsem nic neudělal,“ řekl už dříve Paur. Prověřovala také její milence, ale také bez úspěchu. Hledá ale dál…

ROZHOVOR: Pořád hledáme, říká šéf pátračů Tomáš Kohout

Desítky tipů od veřejnosti prověřovali v minulých pěti letech policisté v případu záhadného zmizení Jany Paurové. Stále pracují se všemi možnostmi, tedy i s tou, že je pořád naživu.

Slavětín – I po pěti letech jeho tým stále hledá matku čtyř dětí ze Slavětína Janu Paurovou. Existuje pořád možnost, že se najde živá a zdravá? Kolik a jaké tipy od veřejnosti museli kriminalisté prošetřit? Kde všude se hledalo a co je při pátrání nejdůležitější? Deník se zeptal Tomáše Kohouta, vedoucího 2. oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje a šéfa krajských „pátračů“.

Od zmizení Jany Paurové uplynulo už pět let. Kolik tipů od lidí jste za tu dobu zhruba prověřovali?

Desítky. U jiných pohřešovaných se jedná i o stovky. Liší se to podle pohřešované osoby a medializace.

Jednalo se jen o „seriozní“ tipy, nebo se objevily i nějaké „bláznivé“? I ty ale musíte prověřit, je to tak?

U každého případu pohřešované osoby, který je medializován, se poznatky objeví. S lítostí musím říci, že většinou se jedná o poznatky různých senzibilů a věštců a zatím se nám nepodařilo nikoho vypátrat na základě kávové sedliny anebo použitím virgule nad mapou. Na druhou stranu přijdou od veřejnosti někdy velice cenné poznatky, díky kterým se podaří osobu vypátrat.

Část lidí ve Slavětíně říká, že Jana Paurová byla hodně fixovaná na své děti, že bez nich by neodešla, že se jí muselo něco zlého stát. Stále se nenašla. Existuje podle vás možnost, že je naživu?

Nadále pracujeme se všemi vyšetřovacími verzemi (odešla a je naživu, vražda, nešťastná náhoda, sebevražda – pozn. red.).

Když pátrání začíná, hledají v prvních dnech pohřešované intenzivně i stovky policistů. Jak je to po pěti letech? Případem se už asi zabývají jen jednotlivci. Ale jak aktivní je pátrání? Nebo už se spíše čeká, až se třeba objeví nové tipy nebo stopy?

I po několika letech je pátrání stále aktivní. Prověřují se nové poznatky, různé informační systémy, opětovně se zveřejní fotografie a případ v médiích.

Odkud bylo nejvzdálenější upozornění od veřejnosti?

Tipy jsou vždy z celé republiky a ve výjimečných případech i ze zahraničí.

V podobných případech se hned prověřuje domov, okolní příroda. V okolí Slavětína se dlouho a intenzivně hledalo i v lesích a rybnících kilometry od obce, pročesávalo se hodně široké okolí. Oslovují se ale také vzdálené nemocnice, azylová zařízení, ubytovny a podobně, zda tam pohřešovaný není? Jak daleko se hledalo? Rozesílají se takové žádosti do celé republiky?

Ano. V určitých případech se osloví kolegové z celé republiky, ať jde o prověrky v ubytovacích nebo nemocničních zařízeních.

V okolí Slavětína pátrali lidé, cvičení psi i technici se speciálním vrtulníkem. Marně. Foto: Deník/Hynek Dlouhý

V případě Jany Paurové se dříve objevila i informace, že by mohla být v zahraničí. Mluvilo se o východě Evropy. Prověřovalo se i toto? Jak se pátrá v zahraničí?

Pohřešované osoby jsou v pátrání v rámci celého Schengenského prostoru. Pokud máme poznatek z konkrétního státu, požádáme o spolupráci přímo jej.

Jaká je spolupráce s kolegy ze zahraničí. Mají na takové případy vůbec čas? Jak intenzivně pátrají? A je například rozdíl východ vs. západ?

Spolupráce s kolegy ze zahraničí je značně rozdílná. Velice dobrá je se Slovenskem, naopak vázne spolupráce s Anglií a asijskými státy, ale záleží na závažnosti případu. Pokud jde o pohřešované dítě nebo únos dítěte či pátrání po nebezpečném pachateli, spolupráce je vždy poměrně rychlá.

Co je při hledání pohřešovaných nejdůležitější?

Rychlost, s jakou se začne pátrat, a hlavně relevantní informace k osobě. Poslední výskyt, s kým se stýkala, denní režim, komunikace na sociálních sítích a používání mobilního telefonu.

Kolik lidí v kraji každoročně zhruba hledáte? A kolik z toho jsou případy, že se nemohou najít dlouhodobě? Jedná se spíše asi o jednotlivé případy?

Za rok je přibližně vyhlášeno kolem 3 000 hledaných osob. To se jedná o osoby do výkonu trestu, příkazy k zatčení a další osoby, na kterých má zájem soud, státní zástupce. U pohřešovaných lidí, které většinou hledá rodina, je za rok v našem kraji vyhlášeno pátrání u zhruba 400 osob. U pohřešovaných osob se jedná o jednotlivce, které se nepodaří vypátrat.