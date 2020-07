Žatecký a lounský deník a Ponte reports přinášejí rozhovor se zlatnicí a restaurátorkou Ludmilou Barčákovou.

Ludmila Barčáková | Foto: reprofoto Ponte reports

Podle jejích slov žatecký poklad z počátku 11. století patří k nejvýznamnějším archeologickým nálezům v Čechách. Hovoří také o tom, jak se vyrábí repliky cenných šperků. Co je to hřivna, nebo jakou cenu poklad má? To vše a nejen to se dozvíte v rozhovoru.