Pavel Růžička z Postoloprt obhájil na kandidátce hnutí ANO poslanecký mandát a v dolní komoře Parlamentu ČR bude pracovat další čtyři roky. S volebním výsledkem ANO v okrese Louny i Ústeckém kraji je spokojený. Zároveň si nemyslí, že koalice Spolu s Piráty a Starosty vytvoří funkční a stabilní vládu.

Pavel Růžička | Foto: Deník

„Mám radost, že ANO vyhrálo v okrese Louny i v Ústeckém kraji. Ten má ve sněmovně třináct mandátů, sedm z nich získalo ANO. To nikdo jiný ani zdaleka nemá,“ připomněl Růžička. Nevěří, že by ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a Starostové vytvořili funkční vládu. „Je to slepenec pěti různorodých politických stran, který podle mě nemůže fungovat. Jediné, co je doteď spojovalo, byla touha odstranit Andreje Babiše z vlády. Uvidíme, zda jsou schopni mezi sebou spolupracovat. Ve sněmovně to tak mnohokrát nevypadalo, v některých případech Piráti hlasovali proti návrhům ODS,“ míní.