Právě tento český panovník nechal v šedesátých letech 13. století v blízkosti osady Luna při brodu přes řeku Ohři postavit královské město. „Většina Čechů má v historickém povědomí Karla IV. Ale byl to právě otec vlasti, který Přemysla považoval za svůj velký vzor,“ říká v rozhovoru pro společnost Produkce Art Francesco režisér filmu Jan E. Svatoš.

Jak vás námět napadl?

Americký režisér John Huston říkal, že náměty pro své filmy nikdy nevyhledává, že si příběhy vyhledávají jeho samotného. Vnímám to podobně. Z hodin dějepisu mi v hlavě zůstala neodbytná otázka: Co vedlo k tomu, že českého krále nestačilo na Moravském poli pouze zabít, ale ještě ho po smrti dehonestovat takovým krutým způsobem. Když jsem pak poprvé v roce 2012 navštívil Pordenone, rodiště Odorika, obě postavy se konečně v námětu propojily.

Ve skutečnosti k setkání Odorika a Přemysla nikdy nedošlo…

Ano. To, že spolu mohou promlouvat, je moje autorská licence, způsob vyprávění. Také proto diváci uslyší jen hlas králova svědomí, jeho tvář se jim ale skrývá. Obě postavy mají mnoho společného – jejich setkání je jedinečná příležitost vyslechnout velmi důvěrný a emotivní rozhovor státníka a objevitele.

Život Přemysla II. Otakara je plný osudových zvratů. Na co jste se zaměřili?

My se ve filmu snažíme divákům předložit více vrstev jeho osobnosti. Čím se trápil, jaké měl hodnoty ale i dilemata, kdo byl jeho morálním vzorem. Za vlády posledních Přemyslovců k nám zavítaly první vlaštovky předznamenávající renesanci, byl tu vřelý vztah s Itálií, doba provoněná osvícenými reformami, ale také tu byl osten závisti a politické pletichaření. Z logiky věci lidi fascinují více úspěchy než prohry. Proto má většina Čechů v historickém povědomí dobu Karla IV. Ale byl to právě otec vlasti, který Přemysla považoval za svůj velký vzor.

Druhou postavou je františkánský mnich Odorik. Proč jste si vybral právě jeho?

Je to neuvěřitelně významná cestovatelská osobnost, u nás ale málo známá. Z Odorikových postřehů o Tibetu čerpala Anglie ještě v 19. století. Při svých cestách si všímal věcí, které jiní přehlíželi: kultur, zvyků, ale třeba i neobvyklých zvířecích druhů nebo postavení hvězd. Zůstal bohužel nejen ve stínu slavnějšího Marca Pola, ale i dalších středověkých fabulátorů. Je ironií osudu, že lidé dnes znají spíše fantastický cestopis tzv. Mandevilly, který Odorika literárně vykradl.

Odorik bývá v pramenech uváděn jako Čech. Skutečně jej můžeme považovat za „svého“?

Koncept národů je výdobytkem novějších dějin. Při bližším zkoumání člověk zjistí, že lidé pocházeli z různých koutů, důležité bylo, že jsou křesťané. Krásně je to vidět jak na Otakarovi, jehož otec byl český král a matka pocházela z císařského rodu Štaufů. A podobné je to u Odorika – ten měl za otce českého rytíře z Přemyslova vojska a matku Italku pocházející z Furlanska, což je nádherný ale polozapomenutý kraj na severu Itálie.

Také ten hraje ve filmu roli…

Ano, má Alpy i moře, vlastní jazyk a také soukromí, protože většina turistů jej spěšně míjí na cestě do Bibione. K českým zemím měl ale vždy velmi blízko. Mimochodem, furlanština dala češtině mnoho slov, např. varhany, a silně ovlivnila některé moravské písně. Ostatně, diváci ji ve filmu uslyší, vždyť to byl rodnýk jazyk Odorika.

V materiálech uvádíte originální středověká road movie… co si mají diváci představit?

Rozhovor mezi králem a Odorikem se odehrává na pozadí cesty po českém království v době jeho největší rozlohy, kdy sahalo od Krkonoš až k vysněnému Jaderskému moři. Diváci navštíví mnoho historických míst, aby si vyslechli důležité události. Uvidí například Vídeň, korutanský Maria Saal, ale také italské Benátky nebo hrad Habsburg ve Švýcarsku. Podívají se ale také do středověkého dolu a spatří hvězdnou oblohu tak, jak ji viděli středověcí astronomové…

Jak natáčení ovlivnil lockdown?

Covid zbrzdil dokončení filmu i jeho distribuci. Když udeřila první vlna, měli jsme zrovna natáčet jejím epicentru, v italských Benátkách. Na druhou stranu – celý život natáčíme dokumentární film a tam se člověk neustále přizpůsobuje. Výhodou také bylo, že kameramankou je moje manželka Romi Straková. Neměli jsme tedy takové omezení jako velké štáby.

Co při psaní scénáře nejvíce překvapilo?

Že středověk je nám mnohem blíž, než si připouštíme. I tehdy politikové mluvili o míru a pošilhávali po válce, šířily se fake news nebo posílali upomínky za nezaplacené pohledávky. Současné vědce překvapuje také úroveň vzdělanosti přemyslovského dvoru v oboru astronomie.

Jak dlouho se film natáčel?

Film se natáčel pět let. Napsání scénáře předcházely stovky hodin rešerší a desítky schůzek s tuzemskými i zahraničními odborníky. Zjistil jsem také, že mnoho z nich se v názoru na konkrétní události rozchází. Zatímco doba Karla IV. je bohatší na faktografii, u posledních Přemyslovců je mnoho černých děr. Tam, kde se historická věda musí držet faktů, si umělec může dovolit klást otázky. A to i s vědomím, že na ně dnes nenajdeme odpověď. Konec konců, nenatáčeli jsme jen edukativní snímek, ale umělecký film, který z historie vychází.

Dokumentární pasáže připomínají zapomenuté artefakty posledních Přemyslovců…

Ano, diváci poprvé na plátně uvidí například slavný přemyslovský hvězdný glóbus z Bernkastel-Kues nebo nejstarší české grafitti. Několik artefaktů jsme pro film nechali speciálně vyrobit, např. unikátní minci naleznou až v Izraeli nebo slavnou byzantskou látku z královské hrobky ve svatovítské katedrále. Dávali jsme si pozor ale i na malé detaily, například aby svíčky byly ze včelího vosku a louče ze smůly. Na kostýmy jsme měli konzultanty už jen z toho důvodu, aby se ve filmu neobjevily běžné nesmysly jako husitská výstroj z doby husitů. Hábity františkánských mnichů jsou autentické – měli jsme je vypůjčené od bratrů františkánů od Panny Marie Sněžné.

Jaký měl film rozpočet a kdo jej financoval?

Film produkovala naše společnost Art Francesco, koproducentem byla Česká televize. Na fázi vývoje jsme získali i podporu ze Státního fondu kinematografie. Nemalou zásluhu na něm má naše královská družina čítající desítky jednotlivců i firem, kteří nás finančně podpořili již v okamžiku, kdy byl film jen myšlenkou na papíře. Těm patří obrovský dík.