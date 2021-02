V rozhovoru pro Žatecký a lounský deník hovořil o investicích, přeměně bývalého cukrovaru na lokalitu s rodinnými domy a dohledu cítolibských strážníků nad děním v Lenešicích.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkJaké investice jste v Lenešicích loni udělali?

Naše investice se obecně hlavně snaží zvelebovat obec, případně opravovat budovy nebo ulice, které to potřebují. Loni z těch velkých akcí musím vyzdvihnout rekonstrukci kuchyně a jídelny naší základní školy. Byla to velká akce, zůstalo prakticky jen obvodové zdivo. Původně jsme měli v plánu rekonstrukci dělat během letních prázdnin, ale vzhledem k tomu, že školy byly kvůli koronaviru zavřené, jsme to mohli protáhnout i mimo prázdniny. Druhou velkou investicí byla rekonstrukce Žižkovy ulice, která je hlavním tahem do centra obce. A provedli jsme také rekonstrukci chodníků na hlavním hřbitově.

A jaké chystáte v letošním roce?

Naše největší investice, co se týká peněz, bude oprava střechy na obecním úřadu a kompletní zateplení budovy. Máme na to přislíbené dotace.

Mluví se o tom, že obce musí počítat s nižšími příjmy. Jsou nějaké investice, které jste museli vyškrtnout nebo posunout?

Co jsme si na rok 2020 naplánovali, to jsme dokázali zainvestovat. Na rok 2021 jsme sice o něco „chudší“, ale není to zas o tolik, kolik jsem původně myslel. Žádné investice jsme škrtat nemuseli.

Velkou investicí, která vás čeká, je přeměna bývalého cukrovaru na lokalitu pro výstavbu rodinných domů. Je nějaký termín, kdy by se parcely měly začít prodávat?

Od roku 2019 připravujeme první zásadní krok, a to regulační plán. Ten určí, jak by měl areál vypadat, jakým způsobem se zastaví rodinnými domy, cestami a podobně. Bohužel dokončení plánu se protahuje, proces přibrzdila také pandemie covidu. Po dokončení plánu se připraví projektová dokumentace, pak se začne pracovat na výstavbě infrastruktury. Je třeba také posílit kapacitu vodovodu a kanalizace vedoucí do lokality. Je toho ještě hodně, co nás čeká. Z tohoto důvodu je proto dnes těžké hovořit o nějakých termínech, kdy začneme nabízet parcely k prodeji.

Je ještě nějaká větší investice, která Lenešice v nejbližších letech čeká?

Chtěli bychom zrekonstruovat Husovu a navazující Dlouhou ulici, což je průtah Lenešicemi od Dobroměřic ve směru na Břvany. V plánu máme rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení a vybudování parkovacích stání. Majitelem silnice je Ústecký kraj, máme přislíbené, že bychom práce zkoordinovali.

Nechme teď investic. Zajímavostí Lenešic je fakt, že tu na pořádek dohlíží obecní policie. Ne vaše, ale na základě smlouvy mezi obcemi k vám dojíždějí strážníci z Cítolib. Co vás k tomuto kroku vedlo?

Strážníci z Cítolib k nám jezdí od roku 2019. Důvod byl jednoduchý. Chtěli jsme, aby u nás někdo dohlížel na pořádek. Před tím jsme měli na to najatou bezpečnostní agenturu, to se příliš neosvědčilo. Abychom si založili vlastní obecní policii, na to nemáme peníze. V zastupitelstvu jsme to zavrhli právě kvůli vysokým finančním nákladům.

Kolik platíte Cítolibům?

Ročně to je dvě stě tisíc korun.

Jste nyní spokojeni?

Ano. Je to dlouhodobý krok, ale zdá se, že se osvědčuje.

U vás také cítolibští strážníci na dvou vybraných místech měří rychlost projíždějících aut. Jen v lednu vybrali ve vaší obci na pokutách zhruba 11 tisíc korun.

Domnívám se, nijak jsem po tom ale nepátral, že většina přestupců nejsou místní. Že jde o řidiče, kteří přes Lenešice jen projíždějí.

V Lenešicích se před časem zřítila část věže kostela sv. Šimona a Judy. Místní spolek se snaží úspěšně o jeho obnovu.

Kostel je významnou dominantou naší obce a byla by škoda o něj přijít. Jsem nesmírně rád, že spolek, který kostel opravuje, tady máme. Bez této pomoci nevím, jak by to po spadlé věži v roce 2008 dopadlo. Za těch 12 let se udělalo velké množství práce.

Jak se obec podílí na obnově kostela?

Obec se podílí ročním příspěvkem sto tisíc korun.