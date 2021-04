Deník na návštěvěZdroj: DeníkKdyž byste se podíval zpět, co považujete za ty dva roky za největší úspěch, kterého se vám ve funkci starosty podařilo dosáhnout?

Je to novostavba městské plavecké haly. Když jsem nastoupil do funkce starosty, byla už pár dní podepsaná smlouva o dílo s Metrostavem. Úkolem města tak bylo dořešit financování a dohlédnout na průběh stavby. Výstavba samotná proběhla hladce i díky skvělému týmu na našem úřadě. Znovu bych chtěl poděkovat vedoucí odboru správy majetku Blance Sunkovské a její kolegyni Jitce Bažantové za to, že výstavbu ohlídaly a povedlo se bazén postavit včas a za méně, než jsme původně plánovali.

Stavba plavecké haly je největší investicí města. Přesto je ještě něco, co byste označil za úspěch?

Za velký úspěch beru také to, že se nám v Lounech povedlo udržet v provozu lékařskou pohotovost pro děti i dospělé. Hned po mém nástupu do funkce oznámilo několik lékařů, že nadále sloužit pohotovost nebudou. Obrátili jsme se na lékaře v okolních okresech a pohotovost se povedlo udržet.

Co naopak vidíte jako neúspěch?

Zatím se nepovedlo dořešit prodej nebo směnu pozemků za Zahradním městem, kde má soukromý investor vedle městských pozemků své parcely a mělo by tam vzniknout okolo padesáti nových parcel pro rodinné domy. Ale v pondělí 19. dubna budeme o směně znovu jednat na zastupitelstvu. Uvidíme. Jsem optimista.

Teoretická otázka: Kdyby nebyla pandemie onemocnění covid 19, myslíte, že je něco zásadního, co by bylo v Lounech nyní jinak?

Začnu tím, co díky pandemii je. Je to jistota a nadšení z toho, jak skvělí lidé v Lounech žijí a pracují. Uplynulý rok ve znamení krize jsme v Lounech zvládli na výbornou právě díky místním lidem. Těch se týkají přirozeně i ty největší ztráty. K dnešnímu dni (středa 14. 4. – poznámka redakce) kvůli covidu zemřelo v okrese 231 lidí a oproti těm jsou třeba nějaké posunuté investice maličkosti. V rámci úspor jsme o rok posunuli rekonstrukci kuchyně ZŠ Přemyslovců za 5,8 milionu korun nebo opravu krovů ZŠ J.A.Komenského za 3,5 milionu korun. Aktuálně jsou ale už vysoutěžení dodavatelé a obě školy se tak letos dočkají.

Do dalších komunálních voleb v řádném termínu zbývají necelé dva roky. Co byste chtěl do té doby ještě stihnout?

Víme, že lidem tady chybí víc vyžití pro rodiny s dětmi a také tu chybí víc příležitostí ke sportu. Změnit by to mělo nově zrekonstruované bývalé letní cvičiště, které stihneme dokončit. Tím vznikne multifunkční sportoviště a skatepark. Zrekonstruovaný by měl být také dům s pečovatelskou službou, kde v půdní vestavbě vybudujeme také další byty – i v Lounech přibývá seniorů a na to musíme myslet. Louny do voleb budou příjemnější místo k životu i kvůli zrevitalizovaným Holárkovým sadům nebo parku u trati.

A co ve zbylých dvou letech?

Přál bych si, aby ty další dva roky naplnily pocitem z dobře odvedeníé práce všechny ty skvělé lidi na radnici, máme tu dobrý tým a samozřejmě i ty zastupitele, kterým Louny a jejich rozvoj leží na srdci.

Litoval jste někdy, že jste se stal starostou Loun?

Nelitoval. Být starostou v Lounech je skvělá práce. Jednak můžete zásadně ovlivnit místo, kde žijete. A na rozdíl od mého civilního povolání advokáta nejsou výsledkem mé práce jen “popsané papíry“. Je skvělé, že na výsledky našeho společného radničního úsilí si může každý takzvaně “sáhnout“. Jednou jde o nová parkovací místa, jindy zase o vysázenou alej nebo zrekonstruovaný městský objekt. Občas je samozřejmě třeba učinit složité rozhodnutí nebo vybrat mezi špatnou a horší variantou, ale to jsou starosti, které ke starostování prostě patří.