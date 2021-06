Na čem teď pracujete?

Hodně času nám teď zabírá kolaudace čtyř bytů, které vznikly v budově bývalé lékařské ordinace. Objekt jsme koupili a za přibližně šest milionů korun kompletně zrekonstruovali. Což bylo víc, než jsme čekali. Ukázalo se, že stavební zásahy musí být rozsáhlejší, nakonec zůstaly jen obvodové zdi. Uvnitř se kromě schodiště postavilo vše znova.

Zdroj: DeníkJe o byty v Liběšicích zájem?

Ano. Převis poptávky je veliký. Máme teď čtyři volné byty a asi patnáct žádostí. Budeme muset nájemníky nějak vybrat. Přihlédneme k jejich aktuální rodinné situaci, jejich přínosu pro obec a podobně. Zájem o byty mají jak místní, tak lidé odjinud.

Zájem o byty v Liběšicích je velký. Připravujete tedy další?

V současné době ne. Nemáme nemovitost, ve které bychom byty udělali. Kromě bývalé ordinace jsme už dřív podobně koupili, když se naskytla příležitost, a zrekonstruovali dva jiné domy. V jednom vzniklo pět bytů, v druhém čtyři. Reagovali jsme na to, že domy byly na prodej. Báli jsme se, aby v nich nevzniklo něco, co nechceme. Aby se do nich třeba nesestěhovali nepřizpůsobiví občané.

Opravené domy v centru jsou kromě nových bytů i dobrou vizitkou pro obec, že?Ano. A i když jsou to vysoké investice, máme v nich uložený majetek, který rozhodně neztrácí na ceně. Jak je známo, hodnota nemovitostí roste. Platí to i u nás v Liběšicích.

Jaké investice letos plánujete?

Opravíme místní komunikace ve Lhotě za jeden a půl milionu korun a v Klůčku postavíme dětské hřiště. Víc se letos rozmachovat nebudeme. Měli jsme vyčleněné peníze na velkou slavnost, kterou jsme plánovali 12. června k výročí školy a obce, ale nebylo jasné, jaká pandemická opatření budou platit, tak jsme ji už před časem zrušili. Tradiční pouť, která se v Liběšicích koná začátkem července, ale bude.

Je nějaká velká investice, která v Liběšicích chybí?

Chtěli jsme postavit v Liběšicích kanalizaci a čističku odpadních vod, ale několik studií ukázalo, že je to nereálné. Chybí nám hlavně vodoteč, do které by se vyčištěná voda mohla vypouštět. Muselo by se položit potrubí od nás až do Blšanky nebo Ohře, což by bylo technicky a finančně tak náročné, že stavba centrální kanalizace a čističky nemá ekonomický smysl.

Jak to tedy budete řešit?Rodinné domy mají septiky a malé čističky. Obec na pořízení přispívá částkou třicet tisíc korun.

Máte v Liběšicích volné plochy pro výstavbu rodinných domů?

Obecní pozemky na výstavbu nemáme. Co jsme měli, se po roce 1990 prodalo. Poslední větší plocha na okraji Liběšic v majetku obce na výstavbu vhodná není, pozemek je podmáčený. Ostatní parcely jsou v soukromých rukách.

V Liběšicích je základní škola. Počítáte s ní i v budoucnu?

Určitě. Škola je srdcem vesnice, je to pro nás priorita. Tlaky na její uzavření už jsou snad dávno pryč.