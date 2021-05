Zdroj: DeníkStaňkovice patří k těm obcím kolem Žatce, kam se řada obyvatel z města odstěhovala. Lákají je mimo jiné nízké ceny pozemků pro stavbu rodinných domů. Ve Staňkovicích je poměrně velká obytná zóna u fotbalového hřiště, už je téměř plná. Chystáte nějakou novou?

Jde o zónu developera, my chystáme pozemky pro výstavbu rodinných domů při silnici ve směru na Tvršice pod sídlištěm.

Kolik by tam mělo být rodinných domů?

Přesněji to budeme vědět až v další fázi přípravy, mělo by jich tam být kolem třiceti.

Když jsme u investic, jaké jste ve Staňkovicích v poslední době provedli?

V posledních třech letech jsme investovali do výstavby multifunkčního školního hřiště, do rekonstrukce fotbalového hřiště, rekonstrukce kapličky ve Tvršicích, střechy obecního skladu, bytů, komunikací, výstavby domácích čistíren odpadních vod a kanalizace.

Co děláte nyní a co chystáte?

Letos probíhá rekonstrukce komunikací v celé Americké ulici ve Staňkovicích, chystáme výměnu kotlů ve škole za tepelné čerpadlo a nákup mikrobusu pro svoz dětí do školy.

Zdroj: DeníkChystáte se svážet děti do školy?

To už děláme naším starším obecním mikrobusem. Už ho nebudeme opravovat, chceme koupit nový.

Odkud děti vozíte?

Z Velemyšlevsi. Ale je možné, že to bude i z jiných vesnic. Mikrobus ale využíváme i na jiné účely a bude to tak i u nového.

Zmínil jste tepelné čerpadlo ve škole. To bude docela náročná investice.

Ano. Teď tam máme kotle na plyn, které jsou na pokraji životnosti. Rozhodli jsme se je vyměnit za tepelné čerpadlo, které může v horkých dnech naopak sloužit jako klimatizace. Získali jsme na to dotaci. Čerpadlo nebude pohánět elektřina, ale plyn. To by mělo přinést nižší provozní náklady.

Je nějaká větší investice, která čeká obec v nejbližších letech?

S přechodem na tepelné čerpadlo chystáme kompletní výměnu vzduchotechniky ve škole. A budou pokračovat rekonstrukce komunikací, obecních bytů a veřejných osvětlení.

Jak zasáhl covid do života ve Staňkovicích? Skončili třeba nějací podnikatelé či živnostníci u vás s podnikáním?

Nemám přesné informace, ale vím, že největší firmy ve Staňkovicích covid nijak dramaticky neovlivnil. Menší podnikatelé mají problém se zakázkami, ale není mi známo, že by některý ukončil živnost z důvodů covid.

Kousek na Staňkovicemi je zóna Triangle. Kolik lidí od vás tam přibližně pracuje?

Pouze odhaduji, že v zóně od nás pracuje asi stovka obyvatel.

Jaký finanční přínos máte ze zóny?

Není velký, jde pouze o příjem z daní z nemovitosti, protože žádná ze současných firem v průmyslové zóně není registrována v obci Staňkovice. Přesné číslo nemám k disposici, ale je to asi půl milionu korun ročně.