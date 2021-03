Deník na návštěvěZdroj: DeníkPaní starostko, v současné době platí omezený pohyb osob. Třeba na procházky se může jen na území katastru obce, kde člověk bydlí. Kam se u vás dá jít?

Nejkrásnější a nejbezpečnější procházky v přírodě jsou u nás na území katastru Stroupče a Přívlak. Je tam krásná krajina podél řeky Ohře. Zná ji i spousta občanů Žatce.

Obec Žiželice se dlouhodobě potýká s frekventovanou dopravou na silnici Most – Žatec. Zaznamenali jste kvůli covid opatřením v posledních dnech méně aut?

Ano, skutečně se dopravní zátěž snížila. A to hlavně o víkendech.

Platí povinnost nosit roušky. Dodržují to u vás lidé?

Asi jako všude. Někteří dodržují, jiní ne.

Nedávno v Žiželicích hasiči dezinfikovali panelové domy kvůli covidu. Byl tam výrazný nárůst nakažených?

Panelové domy jsou rizikem. Obzvláště na menších obcích, kde se dá říct, že jejich obyvatelé jsou jedna velká rodina. Požádala jsem hasiče o pomoc před nekontrolovaným rozšířením epidemie. Tímto velice děkuji profesionálním hasičům ze stanice Žatec a Bitozeves a našim dobrovolným hasičům.

Zaznamenali jste u vás v obcích v souvislosti s covidem narůst zemřelých?

První vážnější případ jsme zaznamenali v prosinci. S rodinou jsme byli v kontaktu a snažili se co nejvíce pomáhat. Přitom jsme si uvědomili, jak vážná a dlouhotrvající nemoc to je. Jsme opravdu rádi, že vše dopadlo dobře. Ne ale každý měl to štěstí a boj s touto nemocí vyhrál.

Jak dopadl covid na živnostníky v obci?

Většina živnostníků v obci pracuje. A to v maloobchodě, zemědělství, funguje autoservis, ale jiných se opatření dotkla a jsou v současné době bez práce.

V poslední době konči hodně hospod, zvláště na malých obcích. Co ta vaše?

Restauraci provozujeme sami. Dodržujeme opatření a máme zavřeno. Až to půjde, zase otevřeme.

Zdroj: DeníkNechme teď pandemii. Jaké investice máte v Žiželicích v plánu v letošním roce?

Plánujeme opravu rybníka a průběžně pracujeme na nutné opravě kanalizace a čističky odpadních vod v Žiželicích. Jestli získáme dotaci na dětské hřiště, tak v létě budeme realizovat kompletní sportovní koutek pro všechny generace.

Ze zápisu jednání zastupitelů jsem si všiml, že řešíte rekonstrukci komunikace Stroupeč – Přívlaky.

Ano. Komunikace je dlouhodobě problematická. Tento stav je nutné řešit co nejdříve, tedy letos.

Když jsme u těchto dvou spádových vesnic, lidé ve Stroupči se dočkali po letech vodovodu. Problém s vodou mají dlouhodobě také v Přívlakách. Je reálné, že vodovod bude i tam?

Stav týkající se vody v obci Přívlaky není příznivý. S ohledem na to, že je to odlehlá, víceméně chatařská oblast, nám bylo vysvětleno, že při tak malém odběru vody a dlouhé trase vodovodu, není možné zajistit její nezávadnost.

Kousek nad Žiželicemi je průmyslová zóna Triangle. Má z ní obec nějaký finanční užitek?

Průmyslová zóna Triangle je sice kousek, ale do našeho katastru nezasahuje a z toho plyne, že trvalý finanční příjem z ní obec nemá. Na Trianglu pracuje odhadem asi patnáct našich občanů.