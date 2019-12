Celostní smyslné masáže, vaginální mapování, mužský celotělový orgasmus, poradenství v oblasti intimity a partnerských vztahů. Tím vším se zabývá Jana Poláková ze Staňkovic u Žatce. Se svými klienty hovoří, smyslně se jich dotýká, nechybějí masáže intimních partií. Nabízí pomoc ženám, mužům a párům rozvíjet se v oblasti sexuality a intimních vztahů.

„Jsem si vědoma, že s tímto oborem jsem raritou na Žatecku. Cítím, že je potřeba velké osvěty a prolomení jakéhosi tabu kolem témat jako je právě sexualita a problémy s ní spojené,“ říká.

Nedávno jste si ve Staňkovicích otevřela masážní studio. Pracujete v něm na plný úvazek?

Žádné jiné zaměstnání nemám, masážím se věnuji naplno. Můj koníček se stal zároveň i povoláním. Jsem za to neskutečně vděčná.

Je o vaše služby zájem?

Zájemců o masáže je docela dost, a to jak ze strany mužů, tak i žen. Podle mnoha mých kolegů a známých z oboru bylo otevření masážního studia na malé vesnici u malého města vcelku hrdinským činem. Obvykle se nabízejí ve velkých městech. Své práci ale věřím a cítím, že má obrovský smysl. Budu šťastná, i kdybych měla pomoci byť jen nepatrnému množství lidí.

Jak jste se k tomuto oboru dostala?

To byla jedna velká náhoda, na kterou se postupně nabalovalo několik menších. I když na druhou stranu, nic v životě se nám neděje náhodou. Pro celostní smyslné masáže jsem se nadchla díky své vlastní zkušenosti před čtyřmi lety, kdy mi její absolvování změnilo život. Na vlastní kůži jsem zažila, jaké ohromné bohatství se skrývá v našem těle a jak skrze práci s ním dokážeme měnit naše myšlení a chování. Začala jsem se proto o masáže zajímat hlouběji, což mě přivedlo k odbornému výcviku celostních smyslných masáží. V té době už jsem věděla, že se tomu chci věnovat i profesně. Být průvodcem a pozorovatelem ostatních na jejich cestě za krásnějším a plnohodnotnějším životem je zkrátka velkolepá věc, která mi dává smysl, nesmírně mě naplňuje a činí šťastnou.

V čem tkví základ vašich masáží?

Při všech masážích, které svým klientům nabízím, uplatňuji jednu zásadní ingredienci - vědomý dotek.

Ale všechny masáže jsou o dotecích. V čem je vědomý dotek jiný?

Je to takový druh doteku, kterým vyjádřím svou plnou přítomnost v kontaktu s druhým člověkem. Věnuji mu svou absolutní pozornost i péči a neodbíhám myšlenkami někam pryč. Jsem tu jen a pouze pro něj, tady a teď, po celou dobu masáže.

Ve vašem případě se jedná skoro až o hlazení.

Dotek rozhodně patří mezi základní lidské potřeby. Bez něho začínáme chřadnout fyzicky i psychicky. Vědomý láskyplný dotek má za následek vyplavování hormonů, které jsou důležité pro zdravou funkci celého organismu. Hlazením se velmi rychle snižuje hladina tělesného napětí i stresu a dostavují se pocity lásky a důvěry.

Jako masérka jste musela určitě projít nějakými kurzy?

Ano. Jsem certifikovaná masérka a absolventka Evropské akademie somatického vzdělání. Se svými klienty pracuji nejen na základě teoretických znalostí. Velkou inspirací jsou převážně vlastní zkušenosti a praxe z výcviku Core Touch I, který představuje nejucelenější a nejhlubší vzdělání v oblasti tantrické masáže v ČR a většině dalších zemí Evropy. Začátkem letošního roku jsem nastoupila na roční intenzivní cestu pokročilého výcviku Core Touch II.

Takže využíváte teoretické i praktické zkušenosti?

V poradenství a konzultací vycházím jak z ověřených metod a technik vědomé práce s tělem, tak především z vlastních prožitků.

Jak taková tantrická masáž vypadá?

Tělo klienta hýčkám nejrůznějšími druhy doteků a jeho smysly jsou při tom drážděny širokou paletou předmětů a vůní. Vše probíhá v atmosféře svíček a relaxační hudby.

Součástí masáží jsou i intimní partie.

Celostní smyslná masáž zahrnuje celé tělo, tudíž její součástí je i masáž intimních partií. Je zcela na uvážení klienta, zda zvolí variantu včetně intimní masáže, nebo bez ní. Každé masáži předchází úvodní rozhovor, kdy probíráme hranice, požadavky a záměr, se kterým klient přichází. Zároveň ho kompletně seznámím s filozofií a postupem masáže.

Co všechno při masážích používáte?

Je toho hodně. Horké ručníčky, kožešinky, peříčka. Například při ayurvédské masáži je její podstatou použití velkého množství rostlinného oleje, který se skrze vědomý dotek maséra zapracovává do pokožky masírovaného. Dochází k zachycení toxinů a jejich vyloučení.

Nabízíte také vaginální mapování. Můžete to přiblížit?

Vaginální mapování je citlivá doteková technika, jež umožňuje vnést pozornost a vědomí do ženského klína, které velmi často bývá opomíjeno a není mu věnována pozornost. Následkem toho si pak ženy dostatečně neuvědomují svoji vnitřní sílu, zadupávají přirozenou ženskost a přichází o možnost hlubokého prožívaní a užívání si potěšení jak v sexuálním, tak i v osobním životě.

Pro jaké ženy je vaginální mapování vhodné?

Pro ty, které touží prožívat rozkoš a potěšení během intimního styku, pociťují během styku bolest či nechuť, mají problém s dosažením orgasmu, nedokáží se během sexu plně soustředit, uvolnit a jsou příliš stažené nebo mají bolestivou menstruaci či problémový menstruační cyklus. Mapování je také vhodné pro ženy, které postrádají životní sílu a energii nebo chtějí od svého intimního života víc.

Přijde mi, že je to tedy vhodné pro skoro každou ženu.

Oblast ženského klína má tendenci shromažďovat v sobě různé druhy stresu, zranění a pocitů, které brání prožívání života naplno. Vaginální tkáň se skrze nevyjádřené emoce postupně stává neživou krajinou, která necítí a nedýchá. Zkrátka nefunguje tak, jak by měla. Mapování pomáhá tato místa objevit, zvědomit a uvolnit emoce a napětí s nimi spojené, čímž dochází k přirozenému rozpouštění starých traumat, bloků a zranění. Navíc prostřednictvím zcitlivění a uvolnění těchto skrytých oblastí podporujeme prokrvení tkáně a zvyšujeme fyzickou citlivost ženského pohlaví, což nám přináší mnohem hlubší a intenzivnější vnímání radosti a potěšení v sexuálním životě.

Dobře. A co nabízíte mužům?

Mohu zmínit třeba pánský celotělový orgasmus. Zažitou praxí je, že orgasmus spojený s ejakulací je vyvrcholením intimního styku. To muže natolik vyčerpá, že často ztratí chuť jakkoli pokračovat. Tak to ale nemusí probíhat pokaždé. Vytvořenou energii lze zachovat a využívat mnohem déle, a to aniž by se muž musel vzdát stavů blaženosti a hlubokého uvolnění.

A jak pánové celotělového orgasmu mohou dosáhnout?

Základem mužské sexuality je prožívání vzrušení především v oblasti pohlaví, zatímco zbytek těla až tolik necítí. Jejich sexuální energie se totiž soustředí pouze v penisu. K tomu, abychom vybudovanou energii rozprostřeli do celého těla a dopřáli tak mužům podobnou zkušenost, jakou zažívají při sexu ženy, slouží taoistická technika Velký tah. U ní lze s nadsázkou hovořit o celotělovém orgasmu, který ženy zažívají zcela běžně. Za použití Velkého tahu dojde k přesunutí velké části vybudované sexuální energie vzhůru podél páteře až do hlavy, kde se přemění na nezapomenutelně slastný orgasmus a maximální uvolnění. A to vše s absencí ejakulace. Energie tedy neodejde z těla ven a může být nadále muži k dispozici.

Vaše masáže jsou hodně o intimitě a sexualitě.

Ano. Nabízím také poradenství v této oblasti a v oblasti vztahů obecně. Během partnerského života snad každý z nás narazí na problém, který brání v harmonickém fungování dlouhodobého vztahu. Ve většině případů jde jen a pouze o pochopení rozdílnosti myšlení, potřeb a emocí opačného pohlaví. A to nejen v rámci společného soužití a vedení domácnosti, ale i za dveřmi ložnice.

Pro většinu lidí je oblast sexuality a intimity tématem, o kterém se na veřejnosti nemluví.

Přesně tak. Přemýšlí o něm jako o tabu a žijí v přesvědčení, že do jejich intimního života nikomu nic není. Uzavírají se do sebe, do svého těla a emocí. Někteří pak zvolí obranný mechanismus a oblast sexuality používají jako téma pro vtipkování a různé typy narážek. Pravdou je, že pohled na reálný partnerský a milostný život má většina naší populace velmi zkreslený, neboť během života jsme ovlivňováni mnoha faktory, na základě kterých si vytvoříme obraz, jak by měl vlastně takový život vypadat. Jakmile pak náš vztah nesplňuje ty správné parametry, přichází frustrace, nespokojenost, obviňování a často i rozpad dlouholetého vztahu.

Co na vaší práci říká váš manžel?

Jsme spolu už přes 10 let. Je úžasný a bez jeho podpory bych rozhodně nebyla tam, kde jsem. Vzájemně se respektujeme a v ničem se neomezujeme. Manžel si je zkrátka vědom, že pokud budu dělat to, co mě baví, budu šťastná. No a šťastnou ženu chce mít doma přece každý muž.

Jana Poláková

• Je jí 29 let, pochází z Chomutova, kde vystudovala gymnázium.

• Ve studiu pokračovala na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové.

• Přes rok bydlí ve Staňkovicích v rodinném domku, kde má zároveň i svou provozovnu. Předtím bydlela do svých 20 let v Chomutově, pak v Hrušovanech u Chomutova.