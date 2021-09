Rozlehlý, roky opuštěný a zdevastovaný areál stojí poblíž hlavní silnice Žatec – Plzeň, v očích projíždějících nedělá zrovna dobrou vizitku. V místě vznikne rekreační zóna.

Demolici kuželužny podpoří ministerstvo pro místní rozvoj, v případě bývalého mlýna pošle do Blšan peníze Státní fond podpory investic. Půjde o miliony korun. „V případně demolice koželužny už cenu známe. Z výběrového řízení na firmu, která ji provede, vzešla částka 2,2 miliony korun. Výběrové řízení na zbourání mlýnu vypíšeme na podzim,“ vysvětlila starostka Dagmar Břehovská. Demolice bývalého mlýnu bude zřejmě dražší než v případě koželužny, náklady se odhadují na 11 milionů korun.

Město celý areál vlastní více než rok. Nejprve získalo v dražbě za 350 tisíc korun pozemek s bývalou koželužnou, následně za milion korun koupilo vlastní mlýn a pak koupí pozemků od vnuka posledního mlynáře rovněž za jeden milion korun dovršilo scelení celého areálu. Proměna čeká plochu o výměře více než deset tisíc metrů čtverečních, tedy přes jeden hektar.

„Důvodů, proč jsme se rozhodli pro rekreační zónu, bylo několik. Nekomerční využití nově vzniklých ploch je podmínkou všech dotačních titulů na demolice. Naše lokalita je navíc z velké části v záplavové zóně říčky Blšanky, možnosti nové výstavby by tak byly omezené. A především v Blšanech prostě podobné místo chybí,“ vysvětlila starostka.

Proměnu areálu vítají místní i projíždějící. „Bylo by dobře s tím areálem něco udělat. Straší to tady už řadu let. Rekreační zóna bude určitě fajn,“ sdělila mladá maminka, která kolem zchátralých zdí mlýna tlačila kočárek. „Bývalý mlýn říkáte? To jsem netušil. Vždy, když jedu kolem, tak si říkám, co to asi bylo. Škoda je každé staré budovy, která se zbourá, ale v tomhle případě s tím asi nejde už nic jiného dělat. Je to fakt v hrozném stavu,“ řekl řidič dopravní firmy Petr Pokorný při krátké zastávce v Blšanech.

Nedávno městečko koupilo od státu za dvě stě tisíc korun pozemek s budovou bývalé vodárny, která se využívala k čerpání vody z nedalekého rybníka. Stavba už neslouží svému účelu, technologie byla z budovy odstraněna. Město ji chce využít jako sklad krmiva pro zvěř a činnost místního mysliveckého sdružení. V budoucnu plánuje zbudovat na pozemku odpočinkové místo v rámci vycházkového okruhu kolem Blšan.