Je už teď jasné, jak se ostatně stalo v poslední době v Žatci zvykem, že většina akcí nacházejících se ve schváleném investičním plánu, se hned dělat nebude. Zdaleka ne na všechny se totiž najdou peníze. A právě to se stalo terčem kritiky některých zastupitelů. „Ze seznamu není jasné, jaké priority máme, co se nakonec bude dělat a co ne. Měl by být seznam investic, na které máme peníze a uděláme je, a pak by měl být seznam investic takzvaně pod čarou, které uděláme, když nám na ně zbydou peníze,“ řekl například zastupitel Jan Novotný. „Na tento problém jsme si ale zadělali sami, když jsme na minirozpočtových výborech schválili příliš moc akcí s nejvyšší prioritou,“ sdělil jeho kolega Pavel Pintr. „Bude na rozhodnutí radních a zastupitelů, které akce se budou dělat, a které ne,“ vysvětlila vedoucí odboru rozvoje žatecké radnice Kateřina Mazánková.

V rozpočtu se tak několik let opakují některé stejné investice. Jde například o zmíněnou druhou etapu rekonstrukce Nerudova náměstí nebo předláždění ulice u pošty. K jejich realizaci dosud nedošlo.

Kromě zmíněných investic se v příštím roce v Žatci počítá s pokračováním rozsáhlé proměny bývalého kláštera za celkových téměř sto milionů na robotické a volnočasové centrum nebo se zahájením rekonstrukce ulice Stavbařů a výstavbou přilehlého parkoviště za 18 milionů.

Kvůli nedostatku peněz v Žatci zvažují, zda si město vezme úvěr. Radnice má několik nabídek, celkový úvěrový rámec by měl podle návrhu činit tři sta milionů korun. „Úroky bychom hradili jen z částky, kterou bychom si skutečně půjčili,“ připomněla starostka Zdeňka Hamousová. O tom, zda si město půjčí od banky, budou zastupitelé jednat v novém roce.

Jednou z velkých investic, u které se předpokládá financování z případného úvěru, je přestavba bývalého vojenské věznice na byty. Odhady nákladů hovoří o částce 40 milionů korun, v běžném investičním rozpočtu na ně město najde peníze jen těžko. Zastupitelé schválili také rozpočet města na rok 2022. Ten počítá s příjmy 416 milionů a výdaji 603 milionů korun. Rozdíl má být pokrýt z přebytku hospodaření za letošní rok.