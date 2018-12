Louny - Dva nové mosty, oprava silnic a chodníků, obnova domova pro seniory. To je jen část investic, s nimiž počítají Louny v rozpočtu na rok 2019.

Radnice v Lounech | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Zásadní dokument schválili ve velké shodě zastupitelé v pondělí v podvečer, na straně příjmů a výdajů počítá s částkou 459 milionů korun. Jde o historicky nejvyšší sumu.

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Nejsou do něj ale započtené velké investice, které město chystá. Zvláště pak výstavba nové plavecké haly za čtvrt miliardy korun, která se v minulých dnech rozeběhla. Reálně tak budou Louny v příštím roce hospodařit se schodkem.

Peníze na výstavbu plavecké haly město soustřeďuje do zvláštního fondu, v současnosti je v něm 76 milionů korun. To nestačí, město si pravděpodobně vezme úvěr. „Po rozhodnutí o dalším způsobu financování výstavby plavecké haly budou tyto prostředky zapojeny do výdajů rozpočtu. Tím se zvýší jeho celkové výdaje a zároveň tak vznikne schodek rozpočtu,“ vysvětlila vedoucí ekonomického odboru městského úřadu Romana Krameriusová.

Výstavba krytého bazénu je historicky největší investicí města. Hotová má být na jaře 2020, společnost Metrostav ji postaví za 219 milionů korun bez DPH. „Definitivní rozhodnutí, jak přesně výstavbu plavecké haly zaplatíme, nepadlo. Jednáme o tom. Je jasné, že bez půjčky to nedáme. Uvažujeme o úvěru kolem sta milionů korun. Návrhy možností připraví finanční výbor zastupitelstva ve spolupráci s ekonomickým odborem radnice,“ sdělil místostarosta Milan Rychtařík. Podle něj město hledá další možnosti financování. „V nejbližších dnech pošleme žádost o dotaci na ministerstvo školství, požádáme o čtyřicet milionů korun,“ dodal.

„Plavečák“ není zdaleka jedinou velkou investicí. Hned zkraje roku začne demolice dvou starých silničních mostů v Říční ulici přes dvojici železničních tratí, nahradí je nové přemostění.

Mosty v Říční a domov U Pramene

Náklady jsou 36 milionů korun, téměř celé je uhradí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V této souvislosti město plánuje navazující investici ve výši 2,5 milionu korun rekonstrukci chodníků po obou stranách Říční ulice a vozovky ve směru k Husově ulici.

Dalšími velkými investicemi roku 2019 bude pokračující obnova vnitřního vybavení Domova pro seniory U Pramene. V letech 2017 a 2018 proběhly tři etapy, příští rok se chystá čtvrtá, závěrečná. V městském rozpočtu je na ni vyčleněno 11 milionů. Na deset milionů má vyjít změna systému chladicího zařízení na městském zimním stadionu, patnáct milionů je v rozpočtu vyčleněno na rekonstrukci bytových domů č. p. 1070 a 1071 v Husově ulici. Devět a půl milionu korun půjde do oprav chodníků a vozovek v různých částech města.

Miliony korun si město připravilo na různé opravy ve školách a mateřských školkách, velkou investicí má být rekonstrukce tribuny a zázemí fotbalového stadionu. I v tomto případě půjde z Loun žádost o dotaci.

Rozpočet se rok od roku zvyšuje. Ještě před pěti lety město hospodařilo ročně s částkou zhruba 270 milionů korun. Letos výdaje přesáhly čtyři sta milionů korun. Město si může dovolit více utrácet hlavně díky vyšším daňovým příjmům. Zatímco v roce 2012 získalo z různých daní 193 milionů, rozpočet na příští rok počítá s téměř dvojnásobně vyšší částkou.