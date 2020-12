Kolik peněz města vlastně dostanou? To je otázka, jejíž odpověď zásadně ovlivní rozpočty Žatce a Loun v příštím roce. Oproti letošku počítají s propadem příjmů. Jaká bude situace ve skutečnosti, se teprve uvidí.

Peníze. Ilustrační foto. | Foto: shutterstock

O rozpočtech obou měst budou tento měsíc jednat jejich zastupitelé. Rozhodnou mimo jiné, které investice se příští rok budou dělat a které ne. Potíž je v tom, že vařit budou tak trochu z vody. Kolik peněz do jejich měst v příštím roce přiteče, mohou jen tušit. Hlavní otázkou je, zda bude definitivně schválený daňový balíček. Ten má sice přinést víc peněz lidem, příjmy obcí a měst ale výrazně krátí. „Daňový balíček schválený poslanci spolu s dalšími už přijatými zákony přináší pro příští rok skokově výpadky příjmů obcí a krajů,“ upozornil předseda Svazu měst a obcí František Lukl. „V případě Loun by došlo k osmiprocentnímu snížení daňových příjmů, které jsou teď zhruba 300 milionů. Přišli bychom o 25 až 30 milionů,“ okomentoval to lounský starosta Pavel Janda.