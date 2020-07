Společnosti Eurovia a Herkul, které pro stát postaví šestikilometrový úsek dálnice D7 Praha – Chomutov u Loun, převezmou staveniště ještě tento měsíc. Fakticky tak dojde k zahájení stavby, informovalo o tom Ředitelství silnic a dálnic.

Dálnice. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

To se v minulých dnech dohodlo s posledním vlastníkem pozemku v trvalém záboru stavby. Rozšíření obchvatu Loun z nynějších dvou na čtyři pruhy by mělo stát 773 milionů korun, s uvedením do provozu se počítá v roce 2022. Křižovatka Louny západ se přestaví, křižovatka u Cítolib se zruší.