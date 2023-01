Pondělní osvobozující rozsudek nad Andrejem Babišem je třeba respektovat, zní ze všech stran politického spektra. Zároveň se objevují názory, že zproštění viny by mohlo ovlivnit víkendovou prezidentskou volbu, ve které patří Babiš mezi trojici největších favoritů. K urnám by mohl přivést jak více jeho voličů, tak i odpůrců, kteří se budou v příštích dnech pravděpodobně mobilizovat.

Podle hejtmana Jana Schillera (ANO) se v pondělí potvrdilo to, co někteří dlouhé roky říkali. Tedy že obvinění Andreje Babiše je nesmysl. „Pořád žijeme v právním státě,“ řekl v pondělí 9. ledna Deníku hejtman Schiller. Rozsudek by podle jeho názoru mohl ovlivnit výsledek prvního kola prezidentské volby, které se uskuteční v pátek a v sobotu. „Jediný argument, který měli protikandidáti Andreje Babiše, byl shozen a spousta lidí by mohla změnit názor,“ věří v lepší než predikovaný výsledek svého stranického šéfa Schiller.

Podle poslance za TOP 09 Michala Kučery soud rozhodl podle svého přesvědčení a nezávisle. „Pokud chceme, aby Andrej Babiš dál nepůsobil v politických funkcích, musíme to rozhodnout v demokratických volbách. Nejbližší máme teď prezidentské, kdy máme šanci, aby Andrej Babiš nebyl prezidentem,“ řekl lounský poslanec Kučera, který se přihlásil k podpoře Babišova protikandidáta Petra Pavla. Bude rád, pokud přijdou lidé k volbám v co největším počtu. „Samozřejmě to může zmobilizovat část voličů, ale na obou dvou stranách. Ti, kteří Andreje Babiše volit nechtěli, mohou být z rozsudku vyděšeni a budou volit kandidáty, kteří mají vyšší preference. Nebudou volit srdcem, ale pragmaticky,“ doplnil Kučera s tím, že to může ovlivnit voliče zvažující volbu mezi Andrejem Babišem a Jaroslavem Baštou (SPD), případně dalšími kandidáty, kterým průzkumy přisuzují nižší procentní zisky.

Pro herce Vinohradského divadla a děčínského rodáka Jiřího Maryška bylo Babišovo osvobození překvapením. „Ale musím věřit v nezávislost soudu. Nevýhodou justice je, že může odsoudit jen přečiny proti trestnímu řádu a ne přečiny proti morálce. Takže i gauner může občas běhat na svobodě a i světec se může dostat do kriminálu,“ řekl Deníku Maryško, který vešel v širší známost během svého angažmá v ústeckém Činoheráku.

Rozhodnutí pražského soudu vyvolalo vlnu reakcí i na sociálních sítích. „Myslím, že ten vejlet do Palerma bude docela dobrá rekreace,“ napsal na Twitteru kreslíř Reflexu a humorista Marek Douša z Velkého Šenova na Děčínsku.

Bývalý poslanec za ODS Radim Holeček pak na Facebooku napsal, že pochopil, že jediný trestný čin může v nastavených procesech EU udělat hejtman, pod kterého v regionech vše spadá. „Slovy Karla Gotta: To jsem nečekal. Já jsem si na ty EU projekty sáhnul osobně trestním oznámením na park v Ústí nad Labem,“ napsal Holeček o rozsudku.