Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo poslední stavební povolení, které se týká plánované výstavby dálnice D7 Praha - Chomutov u Loun.

Obchvat Loun na budoucí dálnici D7 | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Obchvat města uvedený do provozu na podzim roku 1999 se rozšíří na čtyři pruhy. ŘSD povolení na hlavní trasu má od loňska, nyní získalo to, které se týká přestavby křižovatky Louny západ. Ve směru na Zeměchy na silnici II/225 vyroste nový kruhový objezd, ze kterého povede na dálnici ve směru na Prahu nový nájezd. Druhý kruhový objezd na zmíněné křižovatce už ve směru na Most stojí.