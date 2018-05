Rubín nabídne rozhled do kraje z nové dřevěné věže

Ústecký kraj - Už brzy začnou dělníci budovat na vrchu Rubín vyhlídkovou věž. Hotovo má být ještě v létě.

Nové směrovky ukazující směr pochodu na vrchol kopce Rubín u PodbořanFoto: Deník/Libor Želinský

Už brzy se turistům naskytne úchvatný výhled z bájného vrchu Rubín na Podbořansku. Všechny projekty na výstavbu nové rozhledny jsou hotové, připravené jsou i peníze a podbořanská radnice už také nakoupila 200 kmenů tvrdého dřeva na konstrukci vyhlídkové věže.

O vzniku nové rozhledny na Podbořansku se mluvilo už nějaký čas, letos už se plány uskuteční. „Začít chceme co nejdříve, nejpozději v červnu. Hotovo by pak mělo být někdy v letních měsících,“ potvrdil starosta Podbořan Radek Reindl.

Rozpočet celé akce se má vejít do částky 500 tisíc korun, na Rubínu se totiž neplánuje žádná velká stavba, ale dřevěná rozhledna „intimnějšího“ typu. „Chceme tamější prostředí zkulturnit, upravit. Nic velkého, taková menší příjemná stavba. Chceme zvýšit povědomí o tomto důležitém místě. Lidé tam často podnikají výlety, chceme jim nabídnout něco nového, zajímavého,“ přiblížil plány Reindl.

Rozhledna srubového typu bude mít půdorys 4x4 metry a bude mít dřevěnou vyhlídkovou věž, jejíž střecha má být ve výšce šesti metrů. U rozhledny bude ukázka historického opevnění, informace o archeologických průzkumech, které tam probíhají, a panoramatické foto s popisem výhledu. Upraveno bude i nedaleké posezení nebo ohniště.

Rubín je slovanské hradiště a chráněná lokalita, kudy doslova kráčela historie Podbořanska. Archeologové tam našli třeba bránu do starého hradiště nebo hroty středověkých šípů. Doložena tam jsou pravěká a raně středověká osídlení. Někteří badatelé do této lokality dokonce umisťují i známou bitvu u Wogastisburgu. V současné době patří Rubín hlavně milovníkům výletů.

K výhledům láká i gotický templ

Oblíbeným cílem turistů v regionu je také nově zrekonstruovaná rozhledna Gotický templ v Krásném Dvoře. Na zámek tam loni zavítal rekordní počet 24 tisíc návštěvníků a nově opravená vyhlídka tomu jistě jako lákadlo napomohla. „Je krásná. Poskytuje zajímavý výhled, úžasné jsou ale také interiéry. Vitráže jsou nádherné,“ chválil ji při návštěvě Milan Sedlák, který tam dorazil z Teplic.

Památka z konce 18. století, tehdy zbudovaná pro potěšení šlechty, nabízí například jedinečná vitrážová okna v rozsahu 180 metrů a výhledy na zámek, rozlehlý park a přírodu Podbořanska. Obnova stavby přišla na 21 milionů korun. Templ je otevřený do konce května o víkendech, od června do srpna pak od úterý do neděle.

Další vyhlídkou na Podbořansku je Schillerova rozhledna v Kryrech. Turisté shlížejí na okolí z výšky 22 metrů. Postavena byla na začátku 20. století při příležitosti stého výročí úmrtí německého básníka Fridricha Schillera. Otevřena je od května do října každou sobotu, neděli a ve svátky.