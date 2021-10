Na výši trestu se obžalovaný dohodl se státním zástupcem. Domluvu schválil ústecký krajský soud, informoval o tom deník MF Dnes. Radut se nedokázal vyrovnat s rozchodem, který iniciovala jeho expartnerka, taktéž Rumunka. Na pracovišti na ni zaútočil i přesto, že věděl, že je žena těhotná. S vážným zraněním ji tehdy záchranáři transportovali vrtulníkem do ústecké nemocnice, kde musela podstoupit operaci. Dnes je zpátky v Rumunsku.

Rumun Alexandr Marian Radut, jenž loni v listopadu v továrně v průmyslové zóně Triangle u Žatce po hádce bodl svou expřítelkyni do krku skalpelem, stráví ve vězení patnáct let.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.