"Z celkových 40 tisíc plůdků jsme jich 35 tisíc vysadili v Pavlínině údolí do Chřibské Kamenice na Děčínsku a zbývajících pět tisíc pak do Liboce na Lounsku," uvedl mluvčí Českého rybářského svazu - severočeského územního svazu Jan Skalský.

Rybářský svaz se návratu lososů do českých řek věnuje již více než dvacet let, když ve spolupráci s Anglerverband Dresden navázal na program Lachs 2000 vytvořený v SRN a připojil se v roce 1998 k tomuto programu a jeho cíli využít zlepšení kvality vody v řece Labi a vrátit do Labe a jeho přítoků lososa obecného.

V téže sezoně bylo také vysazeno prvních 10 000 kusů plůdku lososa do řeky Kamenice. Po svém vzniku se k reintrodukčnímu programu připojila také Správa Národního parku České Švýcarsko. Za 23 let trvání programu byly do českých řek vysazeno více než čtyři miliony plůdků lososa.