Sumec s délkou 201 centimetrů a váhou 57 kilogramů. To je životní úlovek čtyř kamarádů, kteří v minulých dnech vytáhli tuto obří rybu z Ohře poblíž Loun. Boj s ní trval 20 minut, chytili ji z loďky v řece mezi jezy v Lounech a Březně.

Ulovený sumec | Video: KaprTeam

Na jakou nástrahu sumec zabral? Na žraločí maso. Konkrétně na hákarl, což je islandský pokrm připravovaný z masa tohoto mořského predátora.

„Sumce jsme chytili na maso ze žraloka, které nám dovezl z dovolené na Islandu kamarád. Hrozně to smrdělo, nikdo to nechtěl jíst. Tak jsme to ze srandy dali na prut na sumce,“ popsal Daniel Mistoler.

Sumce chytila parta čtyř kamarádů - Daniel Mistoler, Martin Matiáško, Jan Izera a Pavel Bajer. Spolu loví často, tvoří KaprTeam. V Ohři zdolali hodně kaprů s váhou přes 10 kilogramů, tak velkého sumce dosud ne.

Ohře je svými úlovky proslulá. Nechranická přehrada na Chomutovsku patří mezi nejvýznamnější revíry v Česku, pod hrází na Žatecku se chytají pěkní pstruzi nebo parmy, v dolní části řeky na Lounsku a Litoměřicku zase rybáři vytáhli řadu velkých dravců – štik a právě sumců.

Občas se rybářům povede chytit i chráněného lososa atlantského, jehož plůdek rybáři do pravostranného přítoku Ohře, Liboce, vysazují.