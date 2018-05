Rybáři začnou za rybník v Lubenci platit, peníze půjdou na údržbu okolí

Lubenec - Místní organizace Podbořany Českého rybářského svazu, která má od obce Lubenec v bezplatném nájmu tamní velký rybník, bude za údržbu jeho nejbližšího okolí obci platit. A to částku 10 tisíc korun ročně.

Výlov rybníku. Ilustrační fotoFoto: Tomáš Januszek

„Podle nájemní smlouvy se mají o údržbu rybníka, jde hlavně o sekání trávy, starat rybáři. Není to ale v jejich silách a dělá to obec. Proto jsme se dohodli, že nám na to budou přispívat,“ vysvětlil starosta Jiří Chaloupecký.

Lubenecký rybník je poměrně rozsáhlý, využívá se také k rekreačním účelům. Místním slouží k procházkám, v létě se tam koupou. Podobně jej využívají také děti z blízkého tábora.