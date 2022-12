„Původní termín pro podání přihlášky byl konec listopadu. Severočeský územní svaz se rozhodl výběrové řízení prodloužit do konce ledna. Přece jen podzim byl poměrně hektický a informace o výběrovém řízení mohla v záplavě informací některým uniknout,“ sdělil mluvčí územního svazu Jan Skalský. „Pokud by bylo výběrové řízení do konce listopadu ukončeno, rybářská stráž by začala práci vykonávat od ledna. Měsíce leden a únor jsou přitom dobou, kdy revíry čelí nejmenšímu rybářskému tlaku, takže z tohohle pohledu není zásadní problém, když rybářská stráž začne pracovat až na jaře,“ dodal.

Otázkou podle některých názorů ale je, zda se svazu podaří vhodného zájemce o tuto práci najít. Jak zní z rybářské komunity, nabízené podmínky nejsou moc motivační. „Pokud se podíváme na předpokládanou roční maximální odměnu 350 tisíc korun a vydělíme ji 12, dostáváme se na něco málo přes 29 tisíc měsíčně. Z toho ale strážce jako osoba samostatně výdělečně činná bude muset zaplatit odvody, v průměru si tak porybný přijde na necelých 23 tisíc měsíčně čistého,“ vypočetl Ondřej Vokatý z rybářského serveru aktivni-rybolov.cz. Z toho si ještě bude muset platit dopravu. Profesionální strážce se má starat hlavně o Nechranice a pstruhové revíry na Ohři mezi hrází přehrady a Žatcem.

O pozici profesionálního porybného se může ucházet jen ten, kdo splňuje celou řadu kritérií. Musí být například členem rybářské stráže. Její Deníkem oslovení žatečtí členové s názorem, že nabízená částka je nízká, souhlasí. „Taková práce by se mi líbila, ale svaz nabízí málo peněz. Aby to měl člověk jako jediné zaměstnání, tak to není zajímavé,“ řekl například Martin Zima. Podobně mluví i Alois Jurkovič. „I když by se mi taková práce líbila, spojit koníček se zaměstnáním, je to pro mě finančně nezajímavé. Takto to je pro někoho, kdo by to dělal při zaměstnání, které nemá tak časově náročné,“ sdělil.

Nechranice získají profesionální rybářskou stráž. Tlačí se tam rybáři

Podle Skalského se ale zájemci našli. „Zatím se přihlásilo několik zájemců, se kterými jsme v kontaktu, ale příležitost chceme dát případně i dalším. Čím více zájemců, tím samozřejmě lepší výběr,“ sdělil. Na severu Čech zatím profesionální rybářská stráž nikde není, tamní územní svaz přebírá model fungující na Orlíku. „To samozřejmě nevylučuje úpravy tohoto modelu, ať už kvůli vyšší efektivnosti, případně specifikům vybraných revírů nebo i současné ekonomické situaci v ČR,“ sdělil mluvčí rybářů s tím, že proto není do budoucna vyloučeno navýšení odměny za tuto práci. „Pokud se profesionální rybářská stráž osvědčí, je možné, že počet jejích členů vzroste. Stejně jako rozsah revírů, kde bude působit, například na revírech na Labi,“ nastínil Skalský.

Profesionální stráž má zajistit četnější kontroly rybářů na největší severočeské vodní ploše. Ty nyní provádí stráž složená z dobrovolníků, kteří tuto činnost vykonávají ve svém volném čase. Kvůli ochraně populace candáta na Nechranicích přišel letos na podzim rybářský svaz s restrikcemi, tou nejzásadnější je zákaz lovu z loděk. Proti tomu vzešel odpor z řad rybářů, podepisovala se petice. Její autoři po vyšším počtu kontrol volají. „Kontrola je základ. Ať se to pořádně hlídá, ať se udělá profi stráž a kontroluje na Nechranicích pořád. Za chvíli by byl klid. Tady byly desítky lodí, dělaly si, co chtěly a nikdo je nezkontroloval? Jak to? Chceme, aby se tady kontrolovalo pořádně,“ řekl předseda petičního výboru Pavel Aschenbrenner.