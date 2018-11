Rybníky zatím zmrznout nestihnou, bruslaři se musí spoléhat na umělý led

Okres Louny - Chcete na Lounsku či Žatecku bruslit? Musíte se spolehnout na umělý led.

Bruslení na náměstí Svobody v ŽatciFoto: Deník/Petr Kinšt

Minus deset v Žatci, o stupínek tepleji ve Strojeticích na Podbořansku a minus sedm stupňů Celsia ve Smolnici na Lounsku. Takové byly nejnižší teploty ve středu 28. a ve čtvrtek 29. listopadu na třech měřicích stanicích Českého hydrometeorologického ústavu v okrese Louny. Menší vodní plochy zamrzly, ne však dostatečně na to, aby na ně mohli vjet bruslaři. Ti mají smůlu, v nejbližších dnech meteorologové očekávají oteplení. Bruslící veřejnost se tak bude muset minimálně na začátku prvního zimního měsíce spokojit jen s umělým ledem.

V okrese Louny bude umělá lední plocha na dvou místech. Od září se bruslí na zimním stadionu v Lounech. Bruslení pro veřejnost se tam koná třikrát do týdne v úterý, sobotu a neděli.

„Stadion je hodně vytížený hokejisty oddílu, krasobruslařkami nebo hobby hokejisty. Mezera na další termín veřejného bruslení už není. Snažíme se ho nabídnout třikrát týdně, když jsou však jarní nebo vánoční prázdniny, tak každý den,“ sdělil Radek Příhoda, ředitel Správy sportovních zařízení města Loun, jež se o stadion stará.

V posledních letech se na „zimáku“ provedla řada oprav a vylepšení, další mají následovat. „Teď nás nejvíc trápí strojovna. To je srdce stadionu, její zařízení vyrábí led. Je staré přes 40 let a na hranici životnosti. Město plánuje příští rok jeho výměnu, pokud se to podaří, tak bude modernizace zimního stadionu hotová,“ vysvětlil Příhoda s tím, že další potřebnou investicí bude ještě nákup rolby. „Máme dvě rolby. Jedna je už odepsaná a druhé je 12 let. Budeme žádat město o nákup nové. Určitě je dobré mít dvě. Když je jen jedna a rozbije se, není jak upravit led,“ dodal.

V Žatci na mobilní kluziště

V Žatci zimní stadion není, o jeho výstavbě se ani neuvažuje. Alespoň částečné řešení nabízí mobilní kluziště, na kterém se bruslí od prosince do března před radnicí.

Poprvé se s tím začalo v zimě let 2016 a 2017, novinka se ujala. S provozem kluziště se už počítá každoročně. Letos ho Technická správa města Žatce začne stavět za týden, a to ve čtvrtek 6. prosince. Tedy už tradičně po skončení adventního týdne, který den před tím vyvrcholí v centru města Mikulášskou nadílkou.

Další dvě adventní akce, které na polovinu prosince plánuje na náměstí město Žatec, výstavbě kluziště bránit nebudou. „Kluziště bude opět na šachovnici před radnicí, adventní akce se budou odehrávat u Morového sloupu ve směru ke kašně,“ sdělil jednatel technické správy Andrej Grežo.

Kdy se začne před radnicí bruslit, se dá v této chvíli těžko odhadnout. Když bude příznivé počasí, tak by mělo kluziště začít sloužit ještě před Vánocemi. Agregát sice umí vyrábět led i při teplotách vzduchu nad bodem mrazu, jeho tvorbě ale neprospívá déšť, silný vítr a samozřejmě výrazně teplé počasí.