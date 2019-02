Dobroměřice /FOTOGALERIE/ - Vodní plochy u Dobroměřic v zimě promrzly až na dno, po oblevě se ukázaly následky.

Zápach tlejících ryb, kdysi pěkné vodní plochy zarůstají rákosem, všude se válejí odpadky. Tak v současné době vypadají pískovny mezi Dobroměřicemi a Lenešicemi na Lounsku.

Několik nádrží, které pískovny tvoří, byly oblíbeným místem ke koupání. Kvůli zarůstání a ubývající vodě se proměnily alespoň ve vyhledávané místo pro rybaření. Nyní se ale zdá, že i tato etapa bude brzy minulostí.

S jarem se objevily mrtvé ryby

Jaro nabídlo návštěvníkům místa nemilý pohled. Jak jsme se sami přesvědčili, ve vodě plavou desítky mrtvých a rozkládajících se ryb od deseti do zhruba třiceti centimetrů délky. Zapletená do rákosu nebo viditelná u břehu na dně. Pokud „správně“ zavane vítr, je lepší mít silný žaludek.

A může za to mráz. „O tomto problému víme a řešíme ho. Ryby uhynuly, protože v pískovnách je málo vody a ta v zimě promrzla až na dno,“ uvedl Ján Belko, předseda lounské místní organizace Českého rybářského svazu, která o lokalitu pečuje. O nápravu se rybáři podle slov předsedy postarají v nejbližších dnech. „Musíme mrtvé kusy posbírat a odvézt do kafilerie. Počítám, že se tak stane do týdne,“ dodal. Pak by mohli být do vody nasazeni například líni a další odolnější druhy.

Pískovny jsou také oblíbeným místem pro vycházky pejskařů. I pro ty znamenají tlející těla ve vodě problémy. „Chodil jsem sem léta se psem. Teď si s ním netroufnu. Nebudu riskovat, že se mi v tom v nestřežené chvíli vyválí nebo bude dokonce něco žrát,“ krčí rameny Pavel Brož z nedalekých Dobroměřic.

Problémy jsou dlouhodobé

Problémy s lokalitou jsou dlouhodobější. Pískovny nemají žádný přítok, plní je pouze spodní voda. Několik nádrží už dokonce zcela vyschlo a zarostlo rákosem. Ani ty zbylé ale na tom nejsou o moc lépe. „Když členové rybářské stráže v zimě prosekávali led, jednomu upadla pilka do vody. Natáhl ruku a ze dna ji sebral. To jasně ukazuje situaci, jaká tam je – málo vody, hodně bahna na dně,“ vysvětlil J. Belko.

Rybáři dokonce vedou spor s Chráněnou krajinnou oblastí České středohoří. Mají za to, že právě jejich zásah snížil množství vody, které se do pískoven dostane například po deštích. Zrealizovat větší úpravy vodních ploch je zřejmě ještě tvrdší oříšek. „Pozemky v této lokalitě vlastní asi šestnáct majitelů, takže jednání nejsou vůbec jednoduchá. Někteří se dokonce vyjádřili v tom smyslu, abychom pískovnu zavezli a předali jim zpět pozemky jako obyčejná pole,“ řekl předseda rybářů.

Rybáři rákos sekat nesmějí

Kromě rozkládajících se živočichů je situace v dobroměřických pískovnách zjevná z každého pohledu. Doslova džungle rákosu znepřístupňuje drtivou část břehů. I ten kdysi rybáři v rámci brigád částečně likvidovali; tak aby nezamořoval celé místo. „Jenže před pár lety jsme za to dostali padesátitisícovou pokutu. Rákos se prosekávat prý nesmí kvůli hnízdění ptáků. Tak už jediné, co vlastně můžeme, je uklízet odpadky,“ upozorňuje Ján Belko. A odpadků je i nyní kolem vody a v přilehlých křoviscích dost. Místo je dobře přístupné autem a kryté, čehož vandalové zjevně využívají.

„Chceme ale s pískovnami něco dělat. Našich zhruba sedm set členů v podstatě nemá na Lounsku kam za rybou jít, a to nemůžeme tak nechat,“ řekl předseda.