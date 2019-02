Je to rekordman v těžbě. Je vyšší než panelák a delší než fotbalové hřiště. A za pár týdnů ho budete moci vidět hodně, hodně zblízka. Seznamte se – čtyři tisíce tun vážící kolos KU 800.8/K77.

Právě tento „drobek“ teď dotváří horizont obce Březno. Když jedete od Chomutova, je nepřehlédnutelný, stejně tak je vidět z několika míst přímo ve vesnici. Tam už ale vědí, že se jím budou brzy chlubit jako další atrakcí. „Po naší srpnové pouti se budou k rypadlu dělat exkurze, které pak budou pravidelné,“ prozradil starosta obce Zděnek Valenta.

Obří atrakce

A opravdu – Severočeské doly (SD) se rozhodly, že z odstaveného stroje udělaji atrakci. „Poprvé proběhnou prohlídky při březenské pouti, která se koná 20. a 21. srpna. Od září pak chceme místo zpřístupnit každý víkend,“ prozradila Renata Malíková z odboru strategie a komunikace SD. U stroje budou pro dospělé cedule s technickými údaji o stroji a pro děti zase hornická pohádka o březenském drakovi, kterého má stroj představovat.

Přímo na rypadlo nebude možné vlézt, protože by to bylo nebezpečné. Ale fotka pod takovým kolosem, to bude samozřejmost. „Připravíme i stupínek na místo, odkud budou fotky nejatraktivnější,“ dodala Malíková.

Stroj stojí v montážním místě dolů, které se nachází právě u Března. Vstup tam bude možný jen s průvodcem, který by měl být přítomen vždy v plánovaných časech. Půjde o ojedinělou možnost v České republice.

Rekordman

A když už zmiňujeme jedinečnost – i samotný KU800.8 má na kontě několik ojedinělých záznamů. Především tento gigant drží rekord v nejvyšší roční těžbě mezi stroji stejného typu. Těch je celkem jednadvacet a kromě České republiky těží také v Rusku či na Ukrajině. Rekordu dosáhlo rypadlo v roce 2004, kdy natěžilo celkem 11 682 738 metrů krychlových zeminy (stroj se používal především na skrývce, tedy netěžil přímo uhlí). Legenda „Osmistovka“, jak se rypadlu říká, těžila dvaatřicet let v lomech Merkur a Březno. Naposledy do země hrábla 8. října loňského roku. Pak se kolos přesunul (dokráčel) do tři kilometry vzdáleného montážního místa u Března, kde je definitivně odstaven a bude sloužit jako atrakce.

Severočeské doly dokonce tomuto stroji věnovaly speciální čtyřicetistránkovou přílohu svého časopisu Hornické listy.

Pouť v Březně, na níž bude první možnost prohlédnout si obří rypadlo, proběhne příští týden v sobotu a neděli.