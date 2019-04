Začátek jara je tradičně spojen se zahájením rozsáhlých oprav silnic. V okrese Louny se aktuálně rozjely na dvou hlavních silnicích, a to I/7 Praha – Chomutov a I/27 Most – Plzeň. Řidiči musí počítat se zdrženími a někde i s objížďkami.

Na obchvatu Loun začala v pondělí 1. dubna oprava povrchu silnice I/7. Práce jsou rozdělené do etap, celkem jich je dvanáct. Asfalt se vymění jak na samotném obchvatu, tak i na sjezdech a nájezdech mimoúrovňových křižovatek.

Jako první se začalo na větvích křižovatky Louny východ, sjezd ve směru od Prahy je uzavřený. Upozorňují na to dopravní značky, na obchvatu města se má pracovat měsíc. „Přechodná úprava provozu je stanovená na období maximálně do 1. května,“ uvedl vedoucí oddělení pozemních komunikací Krajského úřadu Ústeckého kraje Jiří Smrčka. Během prací na hlavní silnici Praha – Chomutov se svede provoz do jednoho jízdního pruhu, řídit ho budou semafory. Řidiči musí počítat se zdržením a kolonami.

Uzavírky sjezdů z hlavní silnice a nájezdů na ni se dotknou celkem čtyř autobusových linek, jedou po jiné trase a na některé zastávky v Lounech nezajíždějí. Cestující musí vystoupit a nastoupit na jiných místech.

Se začátkem jara se opět začne vyměňovat asfalt na silnici I/27 Most – Plzeň mezi Radíčevsí a Pšovem. V některých místech se pracovalo loni na podzim, mezi hotovými a nedokončenými úseky zůstaly „hupy“.

„Ke konci roku byly práce s ohledem na nevhodné klimatické podmínky přerušené,“ vysvětlila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

Zúžení a semafory

Během frézování starého a pokládky nového asfaltu musí řidiči počítat se zdrženími, provoz povede opět jedním pruhem. Práce mají trvat do konce května. Stejně jako na téže silnici o pár kilometrů dál u Strojetic, kde se pracuje od minulého měsíce. I tam dopravu řídí semafory.

S počátkem dubna začala úplná uzavírka silnice I/27 Žatec – Plzeň v Jesenici. Na okraji městečka ve směru od jesenické křižovatky dojde na opravu propustku, inženýrských sítí, chodníků a povrchu vozovky. Na osobní auta čeká objížďka přes Oráčov, Rakovník, Kněževes a karlovarskou silnici. Její délka je téměř 40 kilometrů, řidiči musí počítat s více než půlhodinovým zdržením.

S uzavírkou se počítá až do druhé půlky července. „Jezdím denně do práce z Podbořan do Horní Břízy u Plzně, uzávěrka je pro mě hodně nepříjemná. Hodina denně na cestách navíc,“ postěžoval si Václav Kropáček.

Od března je kvůli opravám neprůjezdný mostek u koupaliště ve Stradonicích na Lounsku, uzavírka rozdělila tuto vesnici u Peruce na dvě části. Objízdná trasa vede přes Libochovice.

Další omezení na silnicích v okrese Louny se chystají v průběhu roku. Jedno z těch větších se plánuje rovněž na silnici I/7 Praha – Chomutov, a to v souvislosti s výstavbou dálnice u Panenského Týnce. ŘSD už má všechna povolení, v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. ŘSD chce začít stavět v polovině letošního roku. Nynější obchvat Panenského Týnce se rozšíří na čtyři pruhy, doprava se provizorně svede na souběžnou komunikaci.