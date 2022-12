„Do samoobsluhy jsem chodila nakupovat. K Vietnamcovi chodím nerada, má to dražší, ale nic jiného mi nezbývá. Auto nemám a abych šla až někam do supermarketu, to vzhledem k mému zdravotnímu stavu nemůžu. Další možností je si nechat nakoupit, ale za to se platí,“ řekla Marie Blažková, obyvatelka sídliště Nad Tratí, kde žijí tisíce lidí.

Také Věra Garciová uzavření samoobsluhy lituje. Na sídlišti bydlí 38 let, pamatuje si, když se slavnostně otevírala. V roce 1984 se jí totiž narodila dcera. „Je to škoda, že se samoobsluha zavřela, moc mi chybí. Bylo to takové rodinné nakupování, s prodavačkami jsme se za ta léta znaly. K Vietnamcovi chodím jen v nejnutnějším případě, nakupuji ve městě,“ popsala.

Lucie Liptáková patří k mladší generaci a když jde nakupovat do večerky kapesníky, čekají na ni před obchodem dvě malé děti. „Kupuji tady jen drobnosti, pro větší nákupy jezdíme autem do supermarketů. Ale vím, že starším lidem hodně vadí, že tady samoobsluha skončila,“ řekla.

Na sídlišti Nad Tratí je dům s pečovatelskou službou a většina jeho obyvatel nemá jinou možnost, než si za donášku nákupu zaplatit. Pracovnice městské pečovatelské služby nakupovaly v samoobsluze na sídlišti často, teď musí pěšky až do města do Albertu nebo Penny Marketu u autobusového nádraží. „Když máme na jednoho klienta hodinu, tak máme co dělat, abychom to stihly. Také nám samoobsluha chybí, s ní to bylo pro nás jednodušší,“ zmínila Jana Suchomelová z lounské pečovatelské služby.

Samoobsluha na sídlišti Nad Tratí patřila do sítě prodejen Pramen. Na dotaz, proč k uzavření prodejny v Lounech došlo, společnost neodpověděla. Svou roli v tom ale nepochybně sehrál také konkurenční boj. V Lounech v posledních letech vyrostla řada velkých obchodů s potravinami. Od těch zmiňovaných po Billu, Kaufland nebo Lidl. Druhý Lidl se má ve městě ještě stavět. „To nám ale není moc platné. Všechny tyto obchody máme daleko,“ shodují se starší obyvatelé sídliště Nad Tratí.

Co bude s objektem uzavřené samoobsluhy dál, není v tuto chvíli jasné. Místní by uvítali, kdyby ji převzal a znovu otevřel nějaký potravinářský řetězec.