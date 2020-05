„Vzhledem k tomu, že nemůžeme splnit nastavené podmínky ministerstva zdravotnictví pro úhradu testů covid-19, ruší nemocnice možnost odběru pro samoplátce. Odběry je nadále možné provádět pouze u pacientů s indikací lékaře,“ sdělil ředitel žatecké městské nemocnice Jindřich Zetek.

Podle pátečního (15. května) nařízení ve věstníku ministerstva zdravotnictví je maximální možná cena testu včetně odběru 1756 korun. Nemocnice v Žatci odběry pro samoplátce prováděla za 2500 korun. „Testy objednáváme u certifikované laboratoře, která nám za ně účtuje 1650 korun. K tomu je potřeba připočíst náklady na našeho kvalifikovaného pracovníka, administrativu s tím spojenou a materiál. Náklady na jeden test tak máme minimálně 2200 korun, za ministerstvem stanovenou cenu nejsme schopni je provádět,“ vysvětlil Jindřich Zetek. U testů také se platí 15procentní DPH.

Odběrové centrum při žatecké nemocnici u starého vjezdu od parku začalo pracovat v polovině dubna, testování samoplátců začalo tento týden – v pondělí 11. května. „Za těch pár dní jsme provedli testy asi u třiceti samoplátců. Celkem naše odběrové místo zajišťuje průměrně dvacet testů denně,“ přiblížil ředitel žatecké nemocnice.

Na testy do žatecké nemocnice tak nyní nadále mohou jen ti, které na ně pošle lékař nebo hygienici. V těchto případech jsou pro testovaného zdarma, hradí se z jeho zdravotního pojištění.

Provozní doba odběrového místa v žatecké nemocnici je ve všední dny od 10 do 12 hodin. Za měsíc fungování provedlo několik set testů, drtivá většina z nich byla negativní. V celém okrese Louny byl covid-19 diagnostikován od počátku testování v ČR u 25 lidí. Aktuálně jsou pozitivní dva, dvacet se vyléčilo, tři lidé zemřeli.

Nemocnice v Žatci není jediná, která po stanovení ceny ministerstvem zdravotnictví s testy pro samoplátce skončila. Ze stejného důvodu tak učinila zařízení třeba v Klatovech, Domažlicích nebo Kroměříži.

Negativní testy musí pravidelně předkládat například lidé, kteří pracují v zahraničí a vracejí se do České republiky. Prokázat se jimi musí ale všichni lidé vracející se z ciziny, kteří nechtějí jít do dvoutýdenní karantény. V létě by negativní test mohl být i podmínkou vycestování z České republiky.

Dovolená v zahraničí by se kvůli tomu prodražila. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže je stanovená cena za testy nepřijatelná. „Podle mě by cena neměla přesáhnout pět set korun. Pokud stát test stanoví jako povinnost pro cestování, měl by se také postarat o to, aby byla cena akceptovatelná,“ řekl.