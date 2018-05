Samosběr jahod je v ohrožení. Nasbíráme si letos na koláč nebo knedlíky?

Okres Louny /ANKETA/ - Původní ovocnáři zkrachovali, vyhlášené jahodové plantáže přebírá nová firma.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Fanta Michal

Šťavnaté koláče, slaďoučké marmelády i osvěžující limonády už několik let vyrábějí obyvatelé Chomutovska, Lounska a Mostecka z jahod, které si natrhali na samosběrných plantážích. Letos ale hrozí, že košíky zůstanou prázdné. Ovocnáři jsou bez peněz a samosběry přebírají noví hospodáři. Pokud se ale nestihnou právní formality vyřídit včas, sezona je v ohrožení.

Plantáže u Havraně, Cítolib, Žíželic, Nemilkova a Droužkovic provozovala několik let společnost Farm Fruit Czech. Ta se však na konci dubna ocitla v insolvenci a hrozí jí úpadek. „Ano, končíme. Plantáže přebírá někdo jiný,“ potvrdila Deníku Lenka Krejčová ze společnosti Farm Fruit Czech.

Tak se sbírají jahody na plantáži:

Nově by na pozemcích měla začít hospodařit rodinná ovocnářská firma Sady Louny, vyhlášený pěstitel malin a ostružin, které s úspěchem vyváží i do zahraničí. Nad letošní sklizní se i přesto vznáší otazník. „Ladíme převzetí plantáží ještě s právníky. Děláme všechno pro to, abychom to stihli do konce tohoto týdne a sezona mohla začít jako obvykle. Ale nemůžeme ještě předbíhat,“ vysvětluje aktuální situaci Jiří Šupík z firmy Sady Louny.

Uzavření plantáží by byla pro obyvatele všech tří okresů nepříjemná zpráva, samosběr patří už léta mezi oblíbené jarní kratochvíle. „Se samosběrem počítám dlouho dopředu, pokaždé za sezonu nasbírám tak sedm osm kilo. Něco jde do koláče, ale z většiny udělám marmelády,“ popisuje Danuše Macková z Chomutova.

Proč jíst jahody? Jsou bohaté na vitamin C, jeho množství v jahodách je srovnatelné s citrusy. Obsahují i vitaminy A, B, E, draslík a zinek. Dámy ocení i jejich kosmetické účinky. Čistí póry, hydratují pleť a zrníčka působí jako peeling. Navíc obsahují enzym, který má bělící účinek na zuby a zabraňuje tvorbě kazu.

Lidé oceňují především to, že si mohou natrhat ovoce podle vlastního výběru. „Nevím, kde bych jinak jahody vzala, takhle sladké a velké kousky nejsou ani v obchodech, ani ve školkách. Navíc dlouho vydrží, nestane se, že druhý den po nákupu mají na sobě plíseň,“ připomíná Vlasta Boháčová ze Žatce.

Pokud se podaří všechny právní formality vyřešit včas, mohli by první trhači usednout do záhonů už během příštího víkendu. Plantáže podle nových hospodářů nejsou ve špatném stavu a jahod by měl být dostatek i přes suché a horké počasí, které v posledních týdnech panovalo. „Teď padaly vydatné deště, řekl bych přesně na poslední chvíli. Nemyslím si, že by vedra nějak fatálně sklizeň ovlivnila,“ uzavírá ovocnář Šupík.