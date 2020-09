Deník vám zprostředkuje reportáže z předvolebních kampaní kandidátů na senátora za Lounsko. Dáváme prostor současnému senátorovi

a kandidátům, kteří kandidují

za stranu nebo hnutí, které bylo zvoleno do Poslanecké sněmovny. Postupně si představíme tyto kandidáty: Zdeňka Hamousová – současná senátorka, Milan Rychtařík (ANO), Vladimír Drápal (ODS, TOP 09, KDU-ČSL

a KAN), Václav Beneš (KSČM), Daniel Pitek (s podporou Pirátů), Dominik Hanko (SPD).

Prosluněné a na polovinu září až neobvykle horkem rozpálené Kruhové náměstí v Žatci se ve středu 16. září odpoledne stalo místem předvolebního mítinku hnutí ANO. To před volbami opět vsadilo hlavně na Dny zdraví, které po městech na severu Čech pořádá. „Máme s nimi úspěch. Osvědčily se nám, nabízíme něco, co nikdo jiný. Je o ně velký zájem,“ říká Milan Rychtařík, který je kandidátem hnutí ANO v říjnových volbách do Senátu. Tento týden si Dny zdraví naplánovalo v Lounech, Žatci, Postoloprtech a Podbořanech. Milan Rychtařík na nich nechce chybět.

Před žateckou pizzerií „na kruháku“ se po poledni staví tři stánky, kolem druhé hodiny přicházejí kandidáti hnutí do Senátu a zastupitelstva Ústeckého kraje. Zájemci si ve dvou stáncích mohou nechat vyšetřit zrak, dermatolog jim zkontroluje pihy a znaménka na kůži, zda nejsou potencionálně nebezpečná. Před vstupem nechybí dezinfekce, všichni musí mít roušky.

A proč se lidé musí taková zásadní doporučení dozvědět ve stánku na ulici? „To je správná otázka. Ukazuje, že v našem zdravotnictví není něco v pořádku. Lidé na preventivní vyšetření nechodí, nechtějí čekat dlouhé doby v ordinacích. Chceme zkrátit čekání na vyšetření u specialistů, musíme propojit všechny doktory, aby se zkrátily čekací doby,“ vysvětluje Milan Rychtařík přítomným.„Asi budu muset na operaci očí,“ sděluje po návštěvě stánku starší žena v krátké debatě Milanu Rychtaříkovi. Další říká, že si byla nechat zkontrolovat znaménko, které se jí „nějak nezdálo“. „Jsme na náš způsob předvolební kampaně hrdí, Dny zdraví lidem pomáhají. Za ty roky, co je pořádáme, lékaři asi ve třech stech případech doporučili lidem nechat si znaménka odstranit. I kdybychom zachránili jen jediný život, určitě to stojí za to,“ připomíná.

Zájemců o vyšetření u dermatologa a oftalmologa je hodně, musí si proto před jejich stánky vystát frontu. „Jsou to nasmlouvaní lékaři. Mnohdy se vůbec nejedná o příznivce ANO, někteří jsou dokonce proti našemu hnutí hodně vyhranění. Ale ve Dnech zdraví nás podporují, berou to jako prospěšnou věc pro lidi,“ podotýká lídr krajské kandidátky ANO Jan Schiller. „Je poznat, kde nemocnice fungují a kde moc ne. Tady v Žatci není špatná, lidí se přišlo vyšetřit méně. Ale třeba v Rumburku se stály velké fronty,“ dodává Schiller. Milan Rychtařík, jenž dal v parném odpoledni před formálním oblečením přednost bílému tričku a riflovým kraťasům, jej několikrát do mikrofonu představuje jako budoucího ústeckého hejtmana.

Zdroj: DeníkPrávě zdravotnictví je nejčastějším tématem debat na žateckém náměstí. Většinou se mezi příchozími objevují starší lidé, nechybí ale ani mladší. „Je škoda, že v Žatci skončila porodnice. Byly jsme tam spokojené,“ vzpomínají ženy středního věku. „S porodnicí už asi nic neuděláme. Chceme ale dosáhnout toho, aby v žatecké nemocnici vznikl urgentní příjem,“ reaguje Rychtařík, který je místostarostou Loun. Pro toto město zase slibuje výstavbu sportovní haly.

Kromě něj a poslance se u stánků objevují další kandidáti hnutí ANO v krajských volbách. Starosta Vroutku Jaromír Kubelka nebo žatecký místostarosta Radim Laibl. Zuzana Hořínková Kawanová a Jaroslava Veselá spolu s dalšími připravují ve třetím stánku dárkové balíčky pro příchozí. Nechybí v nich stranické noviny, vonítko do auta, dezinfekční ubrousek, tužka, krabička na léky, hadřík na brýle, logo „ANO, bude líp“ má i papírová krabička s prezervativem. Jen pověstné koblihy nejsou. Místo nich je v papírovém sáčku perník se švestkovou náplní.